Grd padec Nike Križnar, ki so jo odpeljali v bolnišnico (VIDEO)

Zmaga Japonke Sare Takanaši

Rezultati tekme v Lillehammerju: 1. Takanaši (Jap) 296,9 (120.5, 127.5), 2. Lundby 295,4 (123.5, 139), 3. Opseth (obe Nor) 293,5 (131.5, 122.5), 4. Althaus (Nem) 290,8 (121.5, 128), 5. Križnar 290,4 (119.5, 121), 7. Klinec 272,6 (116.5, 116), 20. Komar 216,1 (109.5, 106.5) 22. Rogelj 211,6 (112.5, 98.5), 32. Brecl (vse Slo) 81,7 (95).

Skupni vrstni red (15/21): 1. Lundby (Nor) 1120, 2. Hölzl (Avs) 1095, 3. Pinkelnig (Avs) 979, 4. Takanaši (Jap) 753, 5. Althaus (Nem) 577, 8. Križnar 468, 9. Klinec 451, 23. Rogelj 126, 28. Komar 88, 30. Bogataj 53, 38. Brecl 17, 48. Vtič (vse Slo) 2.

Turneja Raw Air: 1. Lundby (Nor) 428,7, 2. Takanaši (Jap) 410,9, 3. Althaus (Nem) 406,1, 4. Opseth (Nor) 405,5, 5. Križnar 400,0, 8. Klinec 362,8, 29. Komar 216,1, 30. Rogelj 211,6, 33. Brecl (vse Slo) 81,7.

Ljubljana – Na ženski tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Lillehammerju se je zmage pred Norvežankama(123,5 m in 139 m) in(131,5 m in 122,5 m) veselila Japonka(120,5 m in 127,5 m). Zelo dobro sta se odrezali tudi najboljši Slovenki(119,5 m in 121 m) in(116,5 m in 116 m), ki sta pristali na petem oziroma sedmem mestu.Na žalost je Nikin odličen finalni skok zasenčil njen silovit trk v zaščitno ogrado na koncu izteka, iz katerega so jo morali reševalci odnesti na nosilih. Križnarjevo, ki je prav danes dopolnila 20 let, so nemudoma odpeljali v bolnišnico na preventivno slikanje roke in glave. Po prvih podatkih naj ne bi bila huje poškodovana, je pa tožila zaradi bolečin v roki. Več podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju bo znanih jutriTočke sta od Slovenk osvojili tudi(20.) in(22.), medtem ko jezasedla predzadnje 32. mesto. Jutri bosta na isti skakalnici še dve posamični tekmi za svetovni pokal: moška se bo začela ob 17., ženska pa ob 20. uri.