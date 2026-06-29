Grd padec vrhunske smučarske skakalke

Vrhunska smučarska skakalka Annika Sieff je na treningu v Predazzu doživela grd padec, zaradi katerega bo najverjetneje izpustila celotno poolimpijsko sezono 2026/27. Mlada Italijanka si je pri tem huje poškodovala desno koleno, zaradi česar bo morala v kratkem na operacijo.

Iz tamkajšnje smučarske zveze so sporočila, da je Sieffova padla med pripravami v olimpijskem centru v Predazzu. Po prvih zdravniških pregledih si je strgala prednjo križno vez v desnem kolenu. Takoj po padcu so jo prepeljali v bolnišnico Casa di Cura La Madonnina v Milanu, kjer so opravili podrobnejše preiskave. Operacijo načrtujejo v prihodnjih dneh.

Zaradi zahtevne poškodbe so njeni nastopi v novi sezoni zelo vprašljivi. Okrevanje po takšni poškodbi običajno traja najmanj pol leta, pri smučarskih skakalcih pa je zaradi velikih obremenitev kolenskega sklepa rehabilitacija pogosto še daljša. Zaradi tega obstaja velika verjetnost, da bo 22-letnica iz Cavaleseja izpustila celotno sezono.

Na februarskih olimpijskih igrah si je Annika Sieff na veliki napravi priskakala 13. mesto. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Na olimpijskih igrah je bila na veliki skakalnici 13.

Njena poškodba je hud udarec za italijansko reprezentanco. Sieffova je bila namreč v minuli zimi najboljša italijanska smučarska skakalka v svetovnem pokalu, v katerem je kot nekdanja nordijska kombinatorka v skupni razvrstitvi končala na 23. mestu. Konec marca je v Vikersundu poletela tudi do novega italijanskega ženskega rekorda – 205 metrov.

V sezoni 2025/26 se je sicer dvanajstkrat prebila med najboljšo dvajseterico v svetovnem pokalu, dobre predstave pa je prikazala tudi na februarskih olimpijskih igrah. Na veliki skakalnici je zasedla 13. mesto, na srednji pa je bila 19., s čimer je potrdila status ene od najbolj obetavnih italijanskih skakalk.

Od nje so si naši zahodni sosedi veliko obetali tudi v poolimpijski zimi, ki pa jo bo morala – kakor vse kaže – na žalost izpustiti.