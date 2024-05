Gross za Švicarje in ne za Bolgare

Nemški biatlonski trener Ricco Gross, ki je zadnji dve leti vodil slovensko reprezentanco, je nov trenerski izziv našel v Švici. Kot je poročal portal chiemgau24.de, bo 53-letnik iz Ruhpoldinga poslej odgovoren za novo oblikovano vadbeno skupino v okviru Vzhodno-švicarske biatlonske baze (BSO) v Lenzerheideju. Nedavno je prišlo do velike zmede z zvezi Grossovim delovanjem v biatlonu. Najprej so ga predstavili kot bolgarskega selektorja, nato pa je sledilo zanikanje z njegove strani.

Grossova vadbena skupina vključuje sedem mladincev in vrhunskih športnikov, ki delujejo zunaj švicarske smučarske zveze. Predsednica Vzhodno-švicarske biatlonske baze (BSO), Carola Hartweg, mati švicarskega biatlonca Niklasa Hartwega, je privabila Grossa za mesto trenerja v BSO. »Kot biatlonski trener je moj cilj narediti športnike boljše. Talente želim vrniti v svetovni pokal ali jih pripraviti na velike mladinske dogodke, da bodo lahko izkoristili svoj poln potencial,« je dejal devetkratni svetovni prvak.

»Za nas je cilj zgraditi močno ekipo s pogledom na svetovno prvenstvo 2025 in olimpijske igre 2026,« je nadaljeval domačin iz Ruhpoldinga in dodal: »Veselim se, da bom po letih v tujini spet treniral v nemščini!« Združenje Biathlon Stützpunkt Ostschweiz - BSO so ustanovili leta 2015 in je švicarska valilnica biatlonskih talentov. Več kot 30 mladih športnikov trenutno trenira v Lenzerheideju in prejema ciljno usmerjeno podporo, je možno prebrati na spletni strani združenja.

Lažna novica

Prejšnji ponedeljek so pri bolgarski biatlonski zvezi z velikim ponosom napovedali prihod nekdanjega nemškega šampiona, ki so ga na mesto glavnega trenerja sprejeli kot živo legendo svetovnega biatlona. Ob tem niso pozabili pripomniti, da so Grossa angažirali do leta 2026. Minilo je nekaj dni in 53-letnik, ki je v preteklosti sodeloval tudi z Nemčijo, Rusijo in Avstrijo, je novico o dogovoru zanikal in svoje besede zaupal regionalnemu časopisu Traunsteiner Tagblatt iz Chiemgaua. »To je bila lažna novica. Nisem podpisal nobene pogodbe,« je minuli teden za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil štirikratni olimpijski prvak.

Iz bolgarske zveze so v četrtek sporočili, da sta se obe strani odločili prekiniti sodelovanje zaradi različnih zahtev. Te naj ne bi bile povezane s finančnimi razlogi, temveč z dejstvom, da Gross ne more sodelovati z bolgarskimi biatlonci zaradi drugih svojih obveznosti.

Gross bi moral po prvotnih načrtih do iger 2026 voditi Slovenijo. Aprila pa je iz slovenskega tabora prišla novica, da s trenerjem prekinjajo pogodbo, ker izbrana vrsta ni dosegla želenih rezultatov. Gross je kot razlog za odhod navedel, da naj bi bil predrag za slovensko vrsto.