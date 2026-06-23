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Zimski športi

Grožnja z odvetnikom obrodila sadove: mladi skakalec čez noč obogatel

Poljski čudežni deček Kacper Tomasiak za uspehe na olimpijskih igrah ob veliki denarni nagradi prejel tudi stanovanje.
Kacper Tomasiak se je na olimpijskih igrah v Predazzu veselil kar treh kolajn. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Galerija
Kacper Tomasiak se je na olimpijskih igrah v Predazzu veselil kar treh kolajn. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Miha Šimnovec
23. 6. 2026 | 10:40
2:35
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Mladi poljski smučarski skakalec Kacper Tomasiak je po izjemnih predstavah na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo bogato unovčil svoje uspehe. Potem ko se je spor glede izplačila olimpijskih nagrad končal v njegovo korist, je prejel še dragoceno darilo enega od pokroviteljev – novo stanovanje v okolici Varšave.

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Tomasiak je s svojimi skoki februarja v Predazzu presenetil vse po vrsti. Na srednji napravi je zablestel z naslovom olimpijskega podprvaka, na veliki pa si je priskakal še bronasto kolajno. Za nameček je prispeval še pomemben delež k srebrnemu odličju poljske dvojice na superekipni preizkušnji. To so bile njegove prve olimpijske igre, na katerih je močno presegel pričakovanja, saj v svetovnem pokalu dotlej na posamičnih tekmah ni posegel višje od petega mesta.

Za tri olimpijske kolajne mu je Poljski olimpijski komite izplačal približno 470.000 evrov nagrade. Do denarja pa ni prišel brez zapletov. Še v začetku maja nagrad ni prejel, zato je njegova mati primer javno izpostavila in zagrozila celo s pravnimi ukrepi. Sprva je bilo predvideno, da bi nagrado izplačevali postopoma v sedmih letih, a so vodilni možje pri komiteju po pritisku javnosti popustili in celoten znesek nakazali naenkrat.

Kacper Tomasiak je v minuli zimi zablestel kot meteor. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Kacper Tomasiak je v minuli zimi zablestel kot meteor. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Starša sta mu pomagala pri izbiri

Dodatno nagrado je prejel s stanovanjem, ki mu ga je podarilo gradbeno podjetje Profbud. Po poročanju poljskega časnika Fakt si je Tomasiak po posvetu z družino izbral 45 kvadratnih metrov veliko dvosobno stanovanje v Mysiadlu, kraju južno od Varšave. Vrednost objekta, ki še ni dokončan, ocenjujejo na približno 230.000 evrov. »Starša sta mi pomagala pri izbiri. Če bi se moral odločati sam, bi bilo verjetno precej težje,« je za Fakt povedal 19-letni Poljak.

Skupna vrednost denarne nagrade in podarjenega stanovanja tako presega 690.000 evrov, kar je za najstnika ena od največjih športnih nagrad v poljski zgodovini.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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