Hannawald se je spomnil zanimive anekdote iz dvigala s Prevcem

Domen Prevc je na najboljši poti, da kot tretji slovenski smučarski skakalec osvoji zlatega orla. Kot naš prvi skupni zmagovalec novoletne turneje se je sicer z zlatimi črkami v zgodovino vpisal Primož Peterka (v sezoni 1996/97), za njim si je prestižno lovoriko priskakal Peter Prevc, ki je bil na tem znamenitem tekmovanju najboljši v svoji šampionski zimi 2015/16. Natanko deset let po bratovem podvigu bi lahko njegov uspeh ponovil še »Domenator«, v katerega so ga preimenovali tuji spremljevalci skokov.

Z odličnimi nastopi, ki jih niza kot po tekočem traku, je takoj upravičil vlogo glavnega favorita in pobegnil zasledovalcem v točkovanju nemško-avstrijske turneje, na kateri je s 30. mestom tudi zaradi najslabših razmer v zraku sploh prvi »poraz« doživel šele v kvalifikacijah Innsbrucka. Tekmeci mu zavidajo izjemno formo, nekdanji asi in drugi poznavalci tega športa pa razglabljajo o razlogih za premoč 26-letnega asa iz Dolenje vasi pri Železnikih.