Hannawald spregovoril o izgorelosti: Tega nisem želel več doživeti

Nekdanji nemški šampion v smučarskih skokih Sven Hannawald se je v pogovoru za eno od revij spomnil svojih težav z izgorelostjo. »Ko sem aprila leta 2004 potrkal na vrata zdravnika za psihosomatiko, mi je bilo jasno le eno: tako ne gre več naprej! Diagnoza sem poprejel takoj: izgorelost,« je eden od največjih skakalnih zvezdnikov priznal, da je bil ob koncu svoje športne poti psihično in telesno povsem izčrpan.

Kar devet tednov je preživel v specializirani kliniki v Bad Grönenbachu na Bavarskem, kjer ni obiskoval zgolj terapevtskih pogovorov, temveč tudi akupunkturo, fizioterapijo in Kneippove kopeli. Njegovo telo je bilo namreč po letih neprestanega napora povsem izžeto, stanje pa je še poslabšala stroga dieta. Tudi po odpustu iz klinike je še več let občasno obiskoval terapevtko.

»Če se danes ozrem nazaj, me je vrhunski šport preveč posrkal vase. Štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu sem razmišljal le o smučarskih skokih. Vedno sem bil perfekcionist, že kot otrok sem si letvico postavljal čim višje. Zmage mi niso bile dovolj, doseči sem jih moral še z rekordom skakalnice. Dokler si mlad, telo to še prenese. Potem pa pride trenutek, ko se oglasi in preprosto počiš. Veliko prej bi si moral vzeti premor,« je prepričan Hannawald.

Skrivaj skočil na skakalnici v Hinterzartnu

Po terapiji se je še poigraval z mislijo na vrnitev v zaletno smučino. V mislih ga je še vedno mikal tudi svetovni rekord v smučarskih poletih. Novembra 2004 je celo skrivaj spet skočil na skakalnici v Hinterzartnu, vendar pa je hitro spoznal, da poti nazaj ni več. »Ko sem stopil proti telovadnici, sem znova začutil tisti nemir v sebi. Takrat sem vedel, da bi se z vrnitvijo spet pahnil v težave. Tega nisem želel več doživeti,« se spominja 51-letni Nemec.

Avgusta 2005 je uradno končal svojo športno pot. Odločitev je sprejel mirno in brez obžalovanja. »To je bilo v redu,« pravi Hannawald, ki je za vedno zapisan v zgodovino kot prvi skakalec z zmagami na vseh štirih tekmah novoletne turneje. »Težko bi bilo, če tega uspeha ne bi dosegel. Tako pa danes gledam na vse skupaj drugače: kdor veliko daje in veliko zmaguje, mora za to plačati tudi določeno ceno. Vsaka stvar ima tudi svojo drugo plat. To poskušam dopovedati tudi ljudem, ki me poslušajo,« je še dejal Hannawald.