Hanni Öberg švedski obračun za naslov na 15 km, Slovenke skromne

Kljub zgrešenemu strelu je v Oberhofu Hanna Öberg za 10 sekund ugnala rojakinjo Linn Persson, ki je podrla vseh 20 tarč, in za 28 Italijanko Liso Vittozzi, ki je tekmo prav tako končala z minuto pribitka. Perssonova je vodila po zadnjem streljanju, v smučini pa je bila nato bistveno močnejša njena izkušenejša reprezentančna kolegica.

Slovenke so razočarale, nastop pa vnovič odpira razmišljanje, kaj bi bilo, če bi bilo. Polona Klemenčič je zgrešila šest strelov in zaostala 6:32 minute ter zasedla 46. mesto. Z ničlo bi bila v boju za bronasto odličje. A sestavni del biatlona je prav streljanje, kjer je šest napak za tekmovalko njenega kova odločno preveč in prav nobeni od slovenskih tekmovalk se ni uspelo prebiti v prvo polovico nastopajočih.

Pet strelov je zgrešila mlada Lena Repinc in zasedla 52. mesto, Živa Klemenčič je bila po kar osmih strelskih napakah 83. med 90 tekmovalkami, ki so nastopile.