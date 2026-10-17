Jeseniški hokejisti še naprej navdušujejo

Hokejisti Jesenic so v 10. nastopu v alpski ligi dosegli osmo zmago. Na gostovanju pri Unterland Cavaliers, nekaj kilometrov južno od Bolzana, so se veselili zmage s 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) in se vsaj začasno prebili na vrh razpredelnice.

Gorenjci še naprej uspešno meljejo tekmece v alpski ligi. Na Južnem Tirolskem je domačo mrežo načel Jaka Šturm v 11. in 13. minuti. Ko je v drugem delu po podaji Roberta Saboliča zadel še izkušeni Aleksander Magovac, je bilo glede na sliko na igrišču jasno, da do preobrata ne bo prišlo.

Christian Inama v 52. minuti sicer znižal zaostanek. V končnici so gostitelji v lovu na ugodnejši razplet zamenjali vratarja s šestim igralcem v polju, kar pa je po podaji Saboliča za tretji gol na tekmi izkoristil Šturm.

Jeseničani so zdaj pri 24 točkah, toliko jih imajo ob tekmi manj tudi polarni medvedi iz Zell am Seeja. Že v torek Jeseničane v Podmežakli čaka obračun z drugo ekipo Salzburga.