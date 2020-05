Heinz Kuttin od Kitajk do Francozov

Ljubljana - V svetu smučarskih skokov so odmeven trenerski prestop vendarle pripravili Francozi. Nekdanji avstrijski skakalec in pozneje glavni trener avstrijske reprezentance Heinz Kuttin bo namreč v prihodnje glavni trener francoske reprezentance. Na tem položaju bo zamenjal Nicolasa Bala.



»Za nas je to pomemben korak. Imamo veliko mladih talentov, na najvišji ravni pa nam doslej ni uspelo narediti preboja,« je trenersko okrepitev za časnik L'Equipe pojasnil direktor zveze Jerome Laheurte.



Kuttin, sicer Korošec iz Beljaka, je nazadnje vodil žensko kitajsko reprezentanco, od katere pa se je marca poslovil. Glavni trener avstrijske reprezentance je bil med letoma 2014 in 2018.

Prva v Wisli, Courchevel odpovedan

Smučarski skakalci bodo poletno veliko nagrado, če ne bo kakšnih novih odpovedi, lahko začeli šele 22. avgusta v poljski Wisli. Prireditelji v francoskem Courchevelu, kjer bi se poletna sezona morala začeti, so namreč tekme v začetku avgusta odpovedali.



Kot je poročala spletna stran skispringen.com, so morali francoski prireditelji zaradi posledic epidemije novega koronavirusa in prepovedi prireditev v Franciji do septembra odpovedati tekme. Po neuradnem koledarju Mednarodne smučarske zveze Fis, ki ga je predstavila konec aprila, bi morale biti v Courchevelu tekme 7. in 8. avgusta.