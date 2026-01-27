  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Henrik Kristoffersen povedal, kdaj bo končal kariero

    Izvrstni norveški alpski smučar je postavil datum konca svoje športne poti, a do njega ga loči še nekaj let tekmovanja na najvišji ravni.
    Henrik Kristoffersen je imel smolo, da je tekmoval ravno v eri Marcela Hirscherja. FOTO: Lisi Niesner!Reuters
    Galerija
    Henrik Kristoffersen je imel smolo, da je tekmoval ravno v eri Marcela Hirscherja. FOTO: Lisi Niesner!Reuters
    M. Ru., STA
    27. 1. 2026 | 14:16
    2:06
    A+A-

    Norveški smučarski zvezdnik Henrik Kristoffersen je dejal, da namerava nadaljevati kariero do olimpijskih iger leta 2030. »Če bo oprema prava, bom ostal fizično in psihično pripravljen ter se bom lahko potegoval za zmage, se bom po igrah leta 2030 upokojil,« je dejal Norvežan v pogovoru za avstrijski časnik Kronenzeitung.

    image_alt
    Avstrijci so že obupali, potem pa se je izstrelil Manuel Feller

    »Ta odločitev je stoodstotno dokončna. To sem namreč obljubil svoji ženi,« je dodal Kristoffersen, ki je sprva razmišljal o upokojitvi že leta 2027 in nato leta 2029 po domačem svetovnem prvenstvu v Narviku.

    Enaintridesetletnik je zmagal na 33 tekmah svetovnega pokala, 25 v slalomu in osem v veleslalomu. V vsaki disciplini ima svetovni naslov, ni pa še osvojil olimpijskega zlata; leta 2018 je bil srebrn v veleslalomu, leta 2014 pa bronast v slalomu.

    V preteklosti je bil viking znan po lomljenju palic ob slabih rezultatih, zdaj pa se je nekoliko umiril. FOTO: Christian Hartmann/Reuters
    V preteklosti je bil viking znan po lomljenju palic ob slabih rezultatih, zdaj pa se je nekoliko umiril. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

    Zdaj bo imel dve priložnosti, da to spremeni, na bližnjih olimpijskih igrah v Milanu/Cortini ter še leta 2030 v francoskih Alpah, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Kristoffersen je govoril pred svojimi zadnjimi tekmami pred ZOI v Italiji, veleslalomu in slalomu na avstrijskem prizorišču v Schladmingu.

    Norvežan je prvo zmago v svetovnem pokalu v karieri dosegel na slalomu v Schladmingu leta 2014, na tej dirki je zmagal še trikrat, peti uspeh v sredo pa bi ga postavil na mesto rekordnega zmagovalca - pred Avstrijca Marcela Hirscherja in Benjamina Raicha.

    »Želim si to peto zmago,« je dejal Kristoffersen, ki to sezono še ni zmagal.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Tina Maze: Olimpijske igre so posebna zgodba

    Pogovarjali smo se z našo najuspešnejšo smučarko, ki se veseli spektakla v Cortini d'Ampezzo, kjer bo delala za Eurosport kot tudi v slovenski hiši.
    Siniša Uroševič 26. 1. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Tako ne gre, šport ni več le tekma

    Lindsey Vonn pri 41 letih vztraja in sanja o olimpijski kolajni na bližnjih igrah v Cortini d'Ampezzo.
    Siniša Uroševič 26. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Po domačih željah

    Avstrijci so že obupali, potem pa se je izstrelil Manuel Feller

    Po včerajšnji smukaši zaušnici so se avstrijski navijači le veselili zmage v Kitzbühlu, prve po letu 2017. Zmagovalcu 101.000 evrov in zlati gams.
    25. 1. 2026 | 15:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nemški delegat neomajen: Krivda je Domnova. Kot če bi pozabil štartno številko

    Prevčeve leteče smuči še vedno odmevajo. Vodstvo Smučarske zveze Slovenije (SZS) bo na FIS naslovilo novo pritožbo zaradi dogajanja na SP v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

    Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Smola ustavila naše skakalce na poti do ekipne kolajne v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je Mitja Deisinger

    V 84. letu je umrl nekdanji sodnik ustavnega sodišča.
    26. 1. 2026 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Grenlandska kriza

    Trump ima prav o Arktiki, meni šef Nata

    Po napetostih v zadnjih tednih Evropa poskuša zastaviti bolj konstruktivne odnose z ZDA
    Peter Žerjavič 26. 1. 2026 | 19:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Energetika v investiciji ni strošek, temveč prihranek

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    27. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Henrik Kristoffersenalpsko smučanjeslalomMarcel HirscherSlovenija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Olajšanje v Izraelu še ne pomeni konca groze v Gazi

    Za ranjene, bolne in lačne Palestince je odprtje mejnega prehoda Rafa življenjskega pomena.
    Boštjan Videmšek 27. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Imenovanje

    Javni zavod TNP od danes brez direktorja

    Titu Potočniku je včeraj potekel mandat, vlada pa ni imenovala novega direktorja. Najverjetnejši kandidat je bil Uroš Brežan.
    27. 1. 2026 | 14:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dosežki vlade

    Ukom umika razpis za načrt informativne kampanje o dosežkih vlade

    Razpis je bil v predvolilnem času deležen številnih kritik.
    27. 1. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Henrik Kristoffersen povedal, kdaj bo končal kariero

    Izvrstni norveški alpski smučar je postavil datum konca svoje športne poti, a do njega ga loči še nekaj let tekmovanja na najvišji ravni.
    27. 1. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Podelitev nagrad

    Katera so najbolj inovativna živila na slovenskem trgu

    Cilj projekta je ozaveščati potrošnike za izbiro bolj zdravih živil in spodbujati podjetja k razvoju kakovostnih živil.
    Maja Prijatelj Videmšek 27. 1. 2026 | 13:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dosežki vlade

    Ukom umika razpis za načrt informativne kampanje o dosežkih vlade

    Razpis je bil v predvolilnem času deležen številnih kritik.
    27. 1. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Henrik Kristoffersen povedal, kdaj bo končal kariero

    Izvrstni norveški alpski smučar je postavil datum konca svoje športne poti, a do njega ga loči še nekaj let tekmovanja na najvišji ravni.
    27. 1. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Podelitev nagrad

    Katera so najbolj inovativna živila na slovenskem trgu

    Cilj projekta je ozaveščati potrošnike za izbiro bolj zdravih živil in spodbujati podjetja k razvoju kakovostnih živil.
    Maja Prijatelj Videmšek 27. 1. 2026 | 13:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo