Herrmannovi šprint pred praznimi tribunami

Nemka Denise Herrmann je zmagovalka biatlonske tekme za svetovni pokal pred praznimi tribunami v Novem mestu na Češkem. Na 7,5-kilometrski dirki je z brezhibnim streljanjem za 27,2 sekunde ugnala Francozinjo Anais Bescond in za 49,7 Čehinjo Marketo Davidovo, ki je v primerjavi s tekmicama morala v kazenski krog.



Nemka si je šesto zmago v karieri priborila na prizorišču svetovnega prvenstva iz leta 2013 pred praznimi tribunami, saj so se prireditelji zaradi ukrepov proti koronavirusu odločili, da prvič v zgodovini na tekmi te ravni ne bo gledalcev. Prireditelji so jih od četrtka do nedelje napovedovali čez 100.000.

Lea Einfalt 52.

Slovenski izkupiček na prvi tekmi po svetovnem prvenstvu v Anterselvi je bil skromen. Najboljša je bila Lea Einfalt, ki je po dveh kazenskih krogih zasedla 52. mesto, Nika Vindišar je zgrešila tri tarče in pristala na 80. mestu, Polona Klemenčič pa je bila po kar šestih strelskih napakah 93. med 98 uvrščenimi tekmovalkami.



V svetovnem pokalu s 736 točkami še naprej prepričljivo vodi Italijanka Dorothea Wierer, ki je tokrat zasedla 24. mesto. Švedinja Hanna Oeberg, ki je bila danes v Novem Mestu šesta, zdaj zaostaja za 85 točk.



V petek šprinterska tekma čaka še moške, tudi z Jakovom Fakom.