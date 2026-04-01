Hirscher in Kristoffersen? Zdaj je konec!

Ne to ni prvoaprilska šala – eden vodilnih alpskih smučarjev zadnjega desetletja Henrik Kristoffersen je po štirih letih zvestobe pomahal v slovo opremljevalcu Van Deer-Red Bull Sports, ki ga je ob koncu svoje športne poti ustanovil avstrijski šampion Marcel Hirscher. Slednji je z velikimi osmimi kristalnimi globusi rekorder v svetu alpskega smučanja.

Sodelovanje je bilo sodeč po dosežkih med svetovno elito uspešno, v tem času je Norvežan osvojil tudi slalomski globus ter zbral šest zmag v svetovnem pokalu, nazadnje ob koncu januarja na nočnem spektaklu pred 40.000 gledalci v Schladmingu. Letošnje olimpijske igre v Italiji je zapustil z bronasto kolajno v slalomu.

Razlogov za ločitev nihče od omenjenih dveh smučarskih asov ni omenjal, le Anton Giger, menedžer Van Deera, je sodeč po virih iz Avstrije dejal, da je po štirih letih pravi čas za sporazumno slovo. Kristoffersen pa je ob tem dodal, da ohranja spomin na imenitno izkušnjo uspešnega smučanja z novim proizvajalcem na smučarskem trgu.