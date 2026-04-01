  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Hirscher in Kristoffersen? Zdaj je konec!

Norveški as in na zadnjih olimpijskih igrah bronasti slalomist bo v naslednjo sezono vstopil z novim opremljevalcem.
Henrik Kristoffersen je med prijatelji našega hokejskega asa Anžeta Kopitarja. FOTO: Mediaspeed
Galerija
S. U.
1. 4. 2026 | 05:00
1:25
A+A-

Ne to ni prvoaprilska šala – eden vodilnih alpskih smučarjev zadnjega desetletja Henrik Kristoffersen je po štirih letih zvestobe pomahal v slovo opremljevalcu Van Deer-Red Bull Sports, ki ga je ob koncu svoje športne poti ustanovil avstrijski šampion Marcel Hirscher. Slednji je z velikimi osmimi kristalnimi globusi rekorder v svetu alpskega smučanja.

Sodelovanje je bilo sodeč po dosežkih med svetovno elito uspešno, v tem času je Norvežan osvojil tudi slalomski globus ter zbral šest zmag v svetovnem pokalu, nazadnje ob koncu januarja na nočnem spektaklu pred 40.000 gledalci v Schladmingu. Letošnje olimpijske igre v Italiji je zapustil z bronasto kolajno v slalomu.

Razlogov za ločitev nihče od omenjenih dveh smučarskih asov ni omenjal, le Anton Giger, menedžer Van Deera, je sodeč po virih iz Avstrije dejal, da je po štirih letih pravi čas za sporazumno slovo. Kristoffersen pa je ob tem dodal, da ohranja spomin na imenitno izkušnjo uspešnega smučanja z novim proizvajalcem na smučarskem trgu. 

Sorodni članki

Več iz teme

alpsko smučanjeHenrik KristoffersenMarcel Hirscher

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo