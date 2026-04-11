Zimski športi

Hirscher: Tega si res ne upam napovedati

Avstrijski smučarski šampion je v intervjuju za švicarsko televizijo SRF spregovoril o svojem zdravstvenem stanju, preteklih odločitvah in prihodnosti.
Okrevanje Marcela Hirscherja ne poteka idealno. FOTO: Gintare Karpaviciute/Reuters
Okrevanje Marcela Hirscherja ne poteka idealno. FOTO: Gintare Karpaviciute/Reuters
Miha Šimnovec
11. 4. 2026 | 12:48
2:30
A+A-

Marcel Hirscher, eden od najboljših alpskih smučarjev v zgodovini, še ni povsem zaprl svojega tekmovalnega poglavja. V nedavnem intervjuju za švicarsko televizijo SRF je 37-letni Avstrijec spregovoril o svojem zdravstvenem stanju, preteklih odločitvah in prihodnosti.

Palander brez dlake na jeziku: Slivnik? Ali je to prvoaprilska šala?

Hirscher, ki je v svetovnem pokalu dosegel 67 zmag in kar osemkrat zapored osvojil veliki kristalni globus, velja za enega od največjih zvezdnikov v zgodovini tega športa. Med drugim se lahko pohvali tudi z dvema zlatima olimpijskima kolajnama, ki si ju je prismučal leta 2018 na igrah v Pjongčangu.

Po koncu sezone 2019 je presenetil z napovedjo upokojitve, nato pa se je posvetil podjetniški poti in leta 2021 predstavil lastno znamko smuči Van Deer. Kljub temu ga tekmovalni izziv ni povsem zapustil. Leta 2024 se je odločil za vrnitev na bele strmine – po kar 2051 dneh je nastopil na veleslalomu v Söldnu in zasedel 23. mesto. Toda njegova vrnitev ni trajala dolgo. Kmalu zatem si je namreč na treningu strgal križno vez v kolenu, kar ga je prisililo v dolgo okrevanje.

Okrevanje ne poteka idealno

V pogovoru za SRF je poudaril, da rehabilitacija ne poteka idealno, zato si ne želi prehitevati dogodkov. »Najprej si želim biti zdrav,« je poudaril in nadaljeval: »Potem bomo videli, ali bom še lahko kdaj tekmoval. Ali sem sposoben vrnitve v svetovni pokal, si v tem trenutku res ne upam napovedati.«

Ob tem je priznal, da je bila njegova zadnja vrnitev morda prehitra. Njegov prvotni načrt je bil, da bi se postopno vračal prek tekem nižje ravni, a je potem nepričakovano prejel posebno povabilo Mednarodne smučarske zveze (FIS) za nastop v svetovnem pokalu v Söldnu. »Vse skupaj je šlo pravzaprav prehitro,« je ocenil in v isti sapi pristavil: »A za nazaj je vedno lažje presojati ...«

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Palander brez dlake na jeziku: Slivnik? Ali je to prvoaprilska šala?

Nekdanji finski smučarski zvezdnik je zelo kritičen do slovenskega trenerja, ki bo prevzel vodenje »Suomijev«.
Miha Šimnovec 2. 4. 2026 | 19:49
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Slovenski trener bo bedel nad enim od najobetavnejših slalomistov na svetu

Vodstvo finske moške reprezentance v alpskem smučanju ni podaljšalo sodelovanja z Avstrijcem Mariem Rafetzederjem.
Miha Šimnovec 1. 4. 2026 | 15:37
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Shiffrinova razkrila šokantna sporočila: Ti si ničvreden kos smeti

Ameriška smučarska zvezdnica je objavila brutalne komentarje, ki jih je prejela med nedavnimi olimpijskimi igrami v Italiji.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 13:18
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Lindsey Vonn zaupala, zakaj ji je bilo ob vrnitvi domov tako hudo

Ameriška smučarska zvezdnica se še kako dobro zaveda, da je pred njo težka in boleča pot.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 21:27
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Norveški zvezdnik po podvigu v solzah ošvrknil avstrijske prireditelje

Na znamenitem nočnem slalomu za svetovni pokal v Schladmingu je Henrik Kristoffersen nadvse čustveno proslavil zmago pred več kot 40.000 gledalci.
Miha Šimnovec 28. 1. 2026 | 22:23
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Lara se v Albaniji počuti že domače, Zrinka se ogreva z Iron Maiden

Mladi smučarski zvezdnici Lara Colturi in Zrinka Ljutić bosta med favoritinjami tekem za svetovni pokal v konec tega tedna v Kranjski Gori.
Miha Šimnovec 1. 1. 2026 | 09:38
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Mikaela Shiffrin: Bila sem na tleh kot še nikoli prej

Ameriška smučarska šampionka si je že pred zadnjima dvema posamičnima tekmama sezone v Courchevelu zagotovila četrti veliki kristalni globus.
Miha Šimnovec 17. 3. 2022 | 11:15
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Stevanović je novi predsednik DZ, omenil možnost podpore Resni.ce Janševi vladi

Vodja najmanjše parlamentarne stranke je bil za predsednika DZ izvoljen z glasovi desnice.
10. 4. 2026 | 10:33
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Trpka resnica slovenske demokracije

Hitro po izvolitvi je Stevanović spremenil svojo testosteronsko retoriko, čez noč je postala državniška.
Uroš Esih 10. 4. 2026 | 19:53
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odločitev je padla

Kdo je Zoran Stevanović, novi predsednik DZ, ki ne priznava avtoritet

Edini kandidat za predsednika državnega zbora Zoran Stevanović je bil potrjen z 48 glasovi.
10. 4. 2026 | 16:09
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Donald Trump

Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Intervju

Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Bruno Glaser

Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Bliža se torek: kakšne bodo nove cene bencina?

Regulirana cena dizelskega goriva bi se lahko znižala za sedem centov na okoli 1,82 evra, bencina pa na okoli 1,61 evra za liter.
11. 4. 2026 | 12:41
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Cesarski pingvin, še ena vrsta na seznamu ogroženih

Zaradi podnebnih je samo med letoma 2009 in 2018 izginilo približno 20.000 odraslih pingvinov, kar je približno 10 odstotkov populacije.
11. 4. 2026 | 12:10
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Nasa

Artemis 2 od izstrelitve do pristanka (FOTO in VIDEO)

Pripravili smo izbor fotografij in videoposnetkov o odpravi Artemis 2, ki se je sklenila z uspešnim pristankom v Tihem oceanu.
Saša Senica 11. 4. 2026 | 11:20
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Deloindom

Brez zbiralnika deževnice ni subvencije – pogoji za graditelje hiš

Učinkovito zbiranje in raba deževnice z rezervoarjem zmanjša stroške vode, varuje okolje in omogoča Eko sklad subvencijo pri gradnji hiše.
11. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
