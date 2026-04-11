Hirscher: Tega si res ne upam napovedati

Marcel Hirscher, eden od najboljših alpskih smučarjev v zgodovini, še ni povsem zaprl svojega tekmovalnega poglavja. V nedavnem intervjuju za švicarsko televizijo SRF je 37-letni Avstrijec spregovoril o svojem zdravstvenem stanju, preteklih odločitvah in prihodnosti.

Hirscher, ki je v svetovnem pokalu dosegel 67 zmag in kar osemkrat zapored osvojil veliki kristalni globus, velja za enega od največjih zvezdnikov v zgodovini tega športa. Med drugim se lahko pohvali tudi z dvema zlatima olimpijskima kolajnama, ki si ju je prismučal leta 2018 na igrah v Pjongčangu.

Po koncu sezone 2019 je presenetil z napovedjo upokojitve, nato pa se je posvetil podjetniški poti in leta 2021 predstavil lastno znamko smuči Van Deer. Kljub temu ga tekmovalni izziv ni povsem zapustil. Leta 2024 se je odločil za vrnitev na bele strmine – po kar 2051 dneh je nastopil na veleslalomu v Söldnu in zasedel 23. mesto. Toda njegova vrnitev ni trajala dolgo. Kmalu zatem si je namreč na treningu strgal križno vez v kolenu, kar ga je prisililo v dolgo okrevanje.

Okrevanje ne poteka idealno

V pogovoru za SRF je poudaril, da rehabilitacija ne poteka idealno, zato si ne želi prehitevati dogodkov. »Najprej si želim biti zdrav,« je poudaril in nadaljeval: »Potem bomo videli, ali bom še lahko kdaj tekmoval. Ali sem sposoben vrnitve v svetovni pokal, si v tem trenutku res ne upam napovedati.«

Ob tem je priznal, da je bila njegova zadnja vrnitev morda prehitra. Njegov prvotni načrt je bil, da bi se postopno vračal prek tekem nižje ravni, a je potem nepričakovano prejel posebno povabilo Mednarodne smučarske zveze (FIS) za nastop v svetovnem pokalu v Söldnu. »Vse skupaj je šlo pravzaprav prehitro,« je ocenil in v isti sapi pristavil: »A za nazaj je vedno lažje presojati ...«