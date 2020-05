Hirscher: z belih strmin med moderatorje

Salzburg - Kot poroča najbolj brani avstrijski časnik Kronenzeitung, se nepozabnemu šampionu belih strmin Marcelu Hirscherju obeta nova zanimiva vloga. Lastnik osmih kristalnih globusov se je lani poslovil od športne poti, marsikomu med spremljevalci smučarskega utripa je bila zadnja zima kar nenavadna brez njegove navzočnosti. A poslej se bo spet pogosteje pojavljal v javnosti.



Upokojeni smučarski as se bo namreč naslednji teden, 21. maja, predstavil v vlogi televizijskega moderatorja na ORF, in sicer v oddaji Poletje v Avstriji – Dopust v rdeče-belo-rdečem. Gre za oddajo, ki bi seveda v času proti koronavirusu in tako tudi močno omejenim potovanjem na tuje privabljala gledalce v domače počitniške kraje. "Že lani sem razmišljal o tem, da bi prepoznavnost in izvirnost Marcela Hirscherja izkoristili tudi po koncu njegove športne poti. In zdaj ko se je sam tako navdušeno lotil tega projekta, sem prepričan, da bodo gledalci imeli kaj videti," je poudaril Alexander Hofer, menedžer 2. programa osrednje TV hiše v Avstriji. Nekdanji smučarski šampion pa je ob tem dejal: "Potovanja doma in na tujem so me dolga leta spremljala iz dneva v dan. Zdaj imam več časa zase in to bom izkoristil za raziskovanje okolja. Veliko lepot je zelo blizu. Navdušeno sem se lotil izziva, obenem pa si še natančno ne predstavljam, kako bo videti vse skupaj. Sem odprt za novosti in se pripravljen učiti."