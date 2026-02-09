Hitra bela klobasa je končala v bolnišnici

Legendarni nemški sankač iz Berchtesgadna Georg Hackl je padel na novem objektu za bob in sankanje v Cortini d'Ampezzo in se pri tem poškodoval. Po navedbah Mednarodne sankaške zveze (Fil) si je Hackl, ki si je v Nemčiji prislužil vzdevek »hitra bela klobasa«, pri padcu izpahnil ramo in se je znašel v bolnišnični oskrbi.

»Želel sem si ogledati trening svojih sankačev. Šel sem po poti ob stezi in se nekoliko povzpel, da bi videl progo, kar je tudi moje delo. Pod menoj se je nekaj udrlo, tako da sem z višine 1,8 metra padel tudi na glavo,« je o svoj nezgodi dejal 59-letni Hackl, sicer nosilec rekordnih petih sankaških kolajn na olimpijskih igrah, od tega treh zlatih. Leta 1998 je bil kot prvi sankač najhitrejši na vseh štirih olimpijskih vožnjah in je tudi edini, ki je osvojil kolajno na petih olimpijskih igrah.