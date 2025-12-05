Hitri Slovenki preveč površni, zmaga na Finsko

Finka Suvi Minkkinen je zmagovalka prvega ženskega šprinta za svetovni pokal v biatlonu, ki ga ta teden gosti švedski Östersund. S šestnajstimi sekundami prednosti pred domačinko Anno Magnusson je Finski pritekla (in predvsem pristreljala) prvo zmago po letu 2020, ko je bila v svetovnem vrhu še Kaisa Mäkäräinen. Najboljša Slovenka je bila Anamarija Lampič na 36. mestu, na zasledovanje sta se prebili tudi 41. Polona Klemenčič in 50. Lena Repinc.

Na tretjo stopničko je stopila Francozinja Oceane Michelon, razočarala pa je Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold, ki se sploh ni uvrstila na nedeljsko zasledovalno tekmo, kjer bo nastopilo najboljših 60 tekmovalk. Zmagovalka edine letošnje posamične tekme (v torek je bila na sporedu ženska posamična tekma na 15 kilometrov) Italijanka Dorothea Wierer je bila z dvema napakama 17.

Lampičeva je začela izjemno hitro, že na prvem vmesnem času je prevzela vodstvo, ki ga je držala vse do strelišča. Leže do današnjega šprinta na posamičnih tekmah ni zgrešila še nobene tarče, žal pa se ji je tokrat strelski nastop povsem ponesrečil, nepokriti je pustila kar dve tarči. Vseeno je tekla fantastično in že do drugega strelskega postanka močno napredovala. Žal se ji je strelski nastop zalomil tudi tam, še trikrat je zaokrožila v kazenskem krogu in tako zaostala za pričakovanji.

Vodilna v svetovnem pokalu Dorothea Wierer je danes imela nekaj težav, tudi tekaško ni bila na pravi ravni. FOTO: Hanna Brunlof/Reuters

Polona Klemenčič je v prvem krogu začela nekoliko rezervirano, a se je odkupila že na prvem strelskem nastopu, ko je streljala zelo hitro in tako uspela z vsemi podrtimi tarčami prehiteti veliko tekmic. Zatem je dvignila tudi tekaški ritem in za nekaj časa je na trasi celo prevzela vodstvo. Na žalost je na zadnjem streljanju stoje zgrešila kar dvakrat in boja za visoka mesta je bilo zavoljo redkih napak tekmic tako konec.

Lena Repinc je zgrešila le en strel, a je bila tekaško povsem nekonkurenčna, tako da je od zadnjega trepetala glede uvrstitve v izločilne boje. Živa Klemenčič v močni konkurenci ni bila kos najboljšim, tekmo je zaključila pri repu uvrščenih.

V nedeljo tekmovalke čaka zasledovalna tekma, kjer bo imela slovenska trojica priložnost, da na rezultatski lestvici pridobi kakšno mesto.