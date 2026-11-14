Petkov poraz Ljubljančanov ni prizadel, danes so že na vrhu lige ICE

Hokejisti Olimpije so se po petkovem porazu proti Salzburgu hitro pobrali. V Tivoliju so s 5:3 premagali Innsbruck in se z novo zmago vsaj začasno povzpeli na vrh lestvice lige ICE. Bolzano in Linz zaostajata dve točki, a imata odigrani dve tekmi manj.

Začetek tekme zmajem ni šel po načrtih. Innsbruck je v 14. minuti povedel z zadetkom Sebastiana Bankerja, Olimpija pa je imela precej težav z izključitvami. Rožle Bohinc je zaradi nevarnega naleta s kolenom prejel kazen tekme, vendar so gostitelji uspešno prestali petminutno številčno premoč Avstrijcev.

V drugi tretjini je Marly Quince izenačil, a je Innsbruck le dobro minuto pozneje znova povedel. Preobrat je sledil v dramatičnem zaključku tretjine, ko sta v razmaku 27 sekund zadela Chris Meyer in Zach Boychuk ter Olimpijo prvič popeljala v vodstvo.

V zadnjem delu je z dvema zadetkoma zablestel Luka Gomboc, ki je prednost povišal na 5:2. Gostje so do konca še ublažili poraz, zmaga Ljubljančanov pa ni bila več ogrožena. Vratar Žan Us je zbral 25 obramb.

Olimpija je tako vpisala 14. zmago v sezoni, naslednji izziv pa jo čaka v sredo, ko bo na zaostali tekmi šestega kroga gostovala pri Vienna Capitals na Dunaju.