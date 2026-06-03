Hladna prha v Carolini, vitezi spet korakajo proti pokalu

V ligi NHL se je začelo zadnje dejanje, za Stanleyjev pokal se borita le še dve moštvi. Kot favorit je v finale vstopila Carolina, ki kaže odlično formo v končnici, na prvi tekmi na domačem ledu pa so doživeli hladen tuš. Vegas Golden Knights so slavili s 5:4, izničili prednost domačega terena in povedli z 1:0 v seriji.

Carolina je začela silovito, Nikolaj Ehlers je dosegel prva dva gola domačih, nato pa je Vegas odgovoril s tremi zaporednimi zadetki. Med strelce so se pri gostih vpisali Brett Howden, Ivan Barbashev, William Karlsson, Shea Theodore in Tomas Hertl, ki je dobre tri minute pred koncem dosegel odločilni gol.

Vegas Golden Knights so od vstopa v NHL leta 2017 šestkrat igrali najmanj v konferenčnem finalu: 2018: finale lige NHL

2020: finale zahodne konference

2021: finale zahodne konference

2023: naslov prvaka

2025: finale zahodne konference

2026: finale lige NHL

Pri Carolini sta poleg Ehlersa zadela še Jordan Staal in Shayne Gostisbehere, a domači niso zadržali prednosti. Vratar Vegasa Carter Hart je zaustavil 23 strelov, gostje pa so si že na uvodu serije priborili prednost domačega ledu.

Druga tekma finala bo v četrtek, znova v Raleighu. Vegas po prvi zmagi lovi drugi Stanleyjev pokal v zgodovini kluba, Carolina pa prvi naslov po letu 2006.