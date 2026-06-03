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Zimski športi

Hladna prha v Carolini, vitezi spet korakajo proti pokalu

Hokejisti Vegas Golden Knights so odlično odprli finale Stanleyjevega pokala. Na prvi tekmi v Raleighu so s 5:4 premagali Carolina Hurricanes.
Las Vegas je v zadnjih letih vedno znova blizu naslovu prvakov. FOTO: James Guillory/Reuters
Galerija
Las Vegas je v zadnjih letih vedno znova blizu naslovu prvakov. FOTO: James Guillory/Reuters
Š. R.
3. 6. 2026 | 08:14
3. 6. 2026 | 09:37
2:11
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V ligi NHL se je začelo zadnje dejanje, za Stanleyjev pokal se borita le še dve moštvi. Kot favorit je v finale vstopila Carolina, ki kaže odlično formo v končnici, na prvi tekmi na domačem ledu pa so doživeli hladen tuš. Vegas Golden Knights so slavili s 5:4, izničili prednost domačega terena in povedli z 1:0 v seriji.

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Nekdanji zvezdnik Olimpije bo vodil ekipo v NHL

Carolina je začela silovito, Nikolaj Ehlers je dosegel prva dva gola domačih, nato pa je Vegas odgovoril s tremi zaporednimi zadetki. Med strelce so se pri gostih vpisali Brett HowdenIvan BarbashevWilliam KarlssonShea Theodore in Tomas Hertl, ki je dobre tri minute pred koncem dosegel odločilni gol.

Vegas Golden Knights so od vstopa v NHL leta 2017 šestkrat igrali najmanj v konferenčnem finalu:

2018: finale lige NHL
2020: finale zahodne konference
2021: finale zahodne konference
2023: naslov prvaka
2025: finale zahodne konference
2026: finale lige NHL

Pri Carolini sta poleg Ehlersa zadela še Jordan Staal in Shayne Gostisbehere, a domači niso zadržali prednosti. Vratar Vegasa Carter Hart je zaustavil 23 strelov, gostje pa so si že na uvodu serije priborili prednost domačega ledu.

Druga tekma finala bo v četrtek, znova v Raleighu. Vegas po prvi zmagi lovi drugi Stanleyjev pokal v zgodovini kluba, Carolina pa prvi naslov po letu 2006.

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