Hočem stopničke, to sezono pa lovim tudi prvo zmago

Še slab mesec loči moško karavano hitrih disciplin za svetovni pokal v alpskem smučanju do premiere – uvodni smuk poolimpijske zime bo že tradicionalno v Severni Ameriki, in sicer 3. decembra v Beaver Creeku (ZDA). Do tekmovalnega začetka neučakano odšteva tudi udarni slovenski adut med smukači, 31-letni Kranjčan Miha Hrobat, za katerim je pisano poletje: po zasebni plati s spominom na čudovito poroko s svojo Lano, po športni pa na živahne priprave v Južni Ameriki.

Miha, zdaj se pripravljate na evropskem snegu, kolikor ga je pač na voljo na ledeniku Pitztal na Tirolskem. Kako se ozirate na dosedanji trening vključno s tistim dolgim pripravljalnim taborom v Čilu?

Letos je bil ta tabor res malce daljši od tistih, ki smo jih bili vajeni v prejšnjih letih. Zato smo tudi morali narediti nekajdnevni oddih in se preseliti na drugo smučišče. Pred nami je bilo sedem ur vožnje z avtomobilom, a vsekakor nam ni bilo žal, ker smo imeli nato res dobre razmere za vadbo.