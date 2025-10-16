Majhna Olimpija ni več le simpatična poraženka, želi ukrotiti tudi rdeče bike

V nadaljevanju preberite:

V najbolj priljubljenem petkovem terminu (19.00) bo ledna dvorana Tivoli privabila največ gledalcev v sezoni. Z razlogom. Hokejisti Olimpije so po desetih tekmah vodilni v ICEHL, v goste pa k njim prihajajo branilci naslova prvaka iz Salzburga. Tekma bo še posebej čustvena za domačega trenerja Bena Cooperja ter najboljšega strelca razširjenega avstrijskega prvenstva TJ Brennana in Nicolaija Meyerja, ki so prišli v Ljubljano prav s Solnograškega. Olimpijin direktor Anže Ulčar se veseli spektakla in verjame, da bodo zmaji vnovič potrdili visoke ambicije.

