Ljubljanski zmaji še naprej bruhajo ogenj, Tivoli je njihova trdnjava (FOTO)

Hokejisti Olimpije so na prvih štirih tekmah ICEHL dosegli prav toliko zmag in ostajajo na vrhu lestvice razširjenega avstrijskega prvenstva. Tokrat je ob družinskem dnevu v Tivoliju palice položil Feldkirch. Bilo je 6:1.

Olimpija: Pioneers Vorarlberg 6:1 (1:1, 4:0, 1:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 2167, sodniki Nagy, Ofner (glavna), Muzsik, Puff. Strelci: 0:1 – Florchuk (Woger, Macierzynski, 7.), 1:1 – Mahkovec (Polei, Halbert, 20.), 2:1 – Brennan (Meyer, Petan, 29.), 3:1 – Brennan (Mehle, 30.), 4:1 – Pance (Sodja, Gregorc, 31.), 5:1 – Petan (Mahkovec, 39.), 6:1 Polei – (Boychuk, Brennan, 58.); kazenske minute: Olimpija Ljubljana 8, Pioneers Vorarlberg 12.

Ben Cooper je odlično pripravil ljubljanske hokejiste. FOTO: Leon Vidic

Ljubljanski hokejisti tudi po četrtem krogu ostajajo na vrhu ICEHL. Na tretji domači tekmi so vpisali tretjo zmago, kar pomeni, da so v prvih desetih dneh nove sezone osvojili enajst od dvanajstih možnih točk. Pohvalijo se lahko tudi z razmerjem 25:7 v golih.

Pred dobrimi 2000 gledalci v dvorani Tivoli so premagali Pioneers Vorarlberg iz Feldkircha s 6:1, v naslednjem krogu 26. septembra pa jih čaka gostovanje v Innsbrucku.

Proti zadnjeuvrščeni ekipi na lestvici je Olimpija do načrtovanih treh točk prišla težje, kot kaže končni rezultat. Prvi zadetek na tekmi so dosegli gostje, Ljubljančani so izenačili v zadnji sekundi prve tretjine, tehtnico pa so na svojo stran nagnili v slabih dveh minutah sredi drugega dela igre.

Na tribunah je bilo veliko otrok. FOTO: Leon Vidic

Ključno vlogo pri preobratu je odigral trenutno najboljši igralec lige, ameriški branilec Terrence James Brennan. Z dvema zadetkoma v razmaku 50 sekund je kaznoval Pioneers za pregrobo igro, Žiga Pance pa je iz protinapada kronal izjemno učinkovito minuto in 42 sekund. T. J. Brennan je v štirih tekmah dosegel že šest golov oziroma deset točk.

Zmaji so v odlični formi. FOTO: Leon Vidic

V zadnji četrtini je piko na i oziroma končni izid 6:1 postavil robustni kanadski napadalec Evan Polei, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme.

FOTO: Leon Vidic