  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Ljubljanski zmaji še naprej bruhajo ogenj, Tivoli je njihova trdnjava (FOTO)

    Hokejisti Olimpije so dosegli še četrto zaporedno zmago na začetku sezone v ICEHL. Tokrat je ob družinskem popoldnevu v Tivoliju padel Feldkirch.
    V Tivoliju je bilo pestro. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    V Tivoliju je bilo pestro. FOTO: Leon Vidic
    P. Z., STA
    21. 9. 2025 | 18:30
    21. 9. 2025 | 18:46
    A+A-

    Hokejisti Olimpije so na prvih štirih tekmah ICEHL dosegli prav toliko zmag in ostajajo na vrhu lestvice razširjenega avstrijskega prvenstva. Tokrat je ob družinskem dnevu v Tivoliju palice položil Feldkirch. Bilo je 6:1.

    Olimpija: Pioneers Vorarlberg 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)

    Dvorana Tivoli, gledalcev 2167, sodniki Nagy, Ofner (glavna), Muzsik, Puff.

    Strelci: 0:1 – Florchuk (Woger, Macierzynski, 7.), 1:1 – Mahkovec (Polei, Halbert, 20.), 2:1 – Brennan (Meyer, Petan, 29.), 3:1 – Brennan (Mehle, 30.), 4:1 – Pance (Sodja, Gregorc, 31.), 5:1 – Petan (Mahkovec, 39.), 6:1 Polei – (Boychuk, Brennan, 58.); kazenske minute: Olimpija Ljubljana 8, Pioneers Vorarlberg 12.

    Ben Cooper je odlično pripravil ljubljanske hokejiste. FOTO: Leon Vidic
    Ben Cooper je odlično pripravil ljubljanske hokejiste. FOTO: Leon Vidic

    Ljubljanski hokejisti tudi po četrtem krogu ostajajo na vrhu ICEHL. Na tretji domači tekmi so vpisali tretjo zmago, kar pomeni, da so v prvih desetih dneh nove sezone osvojili enajst od dvanajstih možnih točk. Pohvalijo se lahko tudi z razmerjem 25:7 v golih.

    Pred dobrimi 2000 gledalci v dvorani Tivoli so premagali Pioneers Vorarlberg iz Feldkircha s 6:1, v naslednjem krogu 26. septembra pa jih čaka gostovanje v Innsbrucku.

    Proti zadnjeuvrščeni ekipi na lestvici je Olimpija do načrtovanih treh točk prišla težje, kot kaže končni rezultat. Prvi zadetek na tekmi so dosegli gostje, Ljubljančani so izenačili v zadnji sekundi prve tretjine, tehtnico pa so na svojo stran nagnili v slabih dveh minutah sredi drugega dela igre.

    Na tribunah je bilo veliko otrok. FOTO: Leon Vidic
    Na tribunah je bilo veliko otrok. FOTO: Leon Vidic

    Ključno vlogo pri preobratu je odigral trenutno najboljši igralec lige, ameriški branilec Terrence James Brennan. Z dvema zadetkoma v razmaku 50 sekund je kaznoval Pioneers za pregrobo igro, Žiga Pance pa je iz protinapada kronal izjemno učinkovito minuto in 42 sekund. T. J. Brennan je v štirih tekmah dosegel že šest golov oziroma deset točk.

    Zmaji so v odlični formi. FOTO: Leon Vidic
    Zmaji so v odlični formi. FOTO: Leon Vidic

    V zadnji četrtini je piko na i oziroma končni izid 6:1 postavil robustni kanadski napadalec Evan Polei, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme.  

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Nova zmaga

    Zmaji na ledu meljejo naprej, tudi v Gradcu zmagoviti

    Hokejisti Olimpije so pri Graz 99ers dosegli še tretjo zaporedno zmago v ICEHL, najboljše vabilo za nedeljski družinski praznik s tekmo proti Feldkirchu.
    19. 9. 2025 | 21:26
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Ne veselimo se prezgodaj, liga je kot maraton

    Vratar Olimpije Lukaš Horak podobno kot pri slovenski reprezentanci blesti tudi na začetku klubske sezone med ljubljanskimi zmaji.
    Siniša Uroševič 16. 9. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Partnerstvo

    Kanadski poslovnež, znan iz hokejske Olimpije, vstopa v Merkur

    Alexandre Lefebvre je že vlagatelj v hokejski klub Olimpija, v Kanadi pa vodi trgovski sistem s tehničnim blagom.
    Nejc Gole 15. 9. 2025 | 11:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Ljubljančani napolnili še mrežo Beljačanov

    Hokejisti Olimpije so pred svojimi navijači vpisali novo visoko zmago v ICEHL.
    14. 9. 2025 | 21:31
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Po 20 letih bo Anže Kopitar, kralj Los Angelesa, odložil krono

    Slovenski hokejski igralec Anže Kopitar se bo po sezoni 2025/26 poslovil od aktivnega igranja hokeja, je objavil na novinarski konferenci v Los Angelesu.
    Nejc Grilc 19. 9. 2025 | 06:21
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Ljubljančani napolnili še mrežo Beljačanov

    Hokejisti Olimpije so pred svojimi navijači vpisali novo visoko zmago v ICEHL.
    14. 9. 2025 | 21:31
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Sanjski uvod zmajev v tivolsko sezono

    Hokejisti Olimpije so pred 3000 gledalci na premierni tekmi sezone ICEHL z 8:1 odpihnili Vienno. Že v nedeljo bo v Ljubljani gostoval VSV iz Beljaka.
    Siniša Uroševič 12. 9. 2025 | 21:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Kapetan junaških risov zdaj tudi z oznako C med zmaji

    V petek začetek nove sezone v razširjeni avstrijski ligi, Olimpija z visokimi cilji, močnim moštvom in bogatim spremljevalnim sporedom.
    Siniša Uroševič 9. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Še močnejši smo kot prej, čas je za pravi podvig Olimpije

    Robert Sabolič, reprezentančni kapetan in eden od udarnih zmajev, slab teden pred začetkom nove sezone v ICEHL ne skriva optimizma.
    Siniša Uroševič 7. 9. 2025 | 05:15
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Stojan Petrič, gospodarstvenik

    Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave

    S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
    Bojan Budja, Janez Tomažič 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Izraelsko bombandiranje Katarja

    Donald Trump naj se odloči: arabske države ali Izrael

    Arabske države so se besno odzvale na izraelske napade na Doho. Če ne morejo pritiskati na Izrael, bodo pritisnile na njegovega najtesnejšega zaveznika.
    The Economist 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Derbi na Otoku

    Navijači imajo dovolj »idiota«, Šeško razdvaja javnost

    Navijači Chelseaja so po porazu z 1:2 besni na vratarja Roberta Sancheza, ki je bil izključen na začetku tekme. Ocene videnega pri Benjaminu Šešku močno nihajo.
    21. 9. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono

    Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
    Miran Varga 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    hokejICEHLHK OlimpijaFeldkirchTivoliBen Cooper

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Martinelli kaznoval Guardiolovo strahopetno taktiko, Šeško taktična žrtev

    V Angliji je bilo pestro. Liverpool je premagal Everton in ostaja stoodstoten. Šeško odigral le polčas proti Chelseaju. Arsenal izenačil v sodnikovem dodatku.
    21. 9. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Na avtocesti med Vrhniko in Brezovico zaradi treh nesreč daljši zastoj

    Po celi Sloveniji nastajajo zastoji po mogoče enem zadnjih toplih koncev tedna.
    21. 9. 2025 | 19:33
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Raketa Remco je zmlel tudi Tadeja Pogačarja

    Belgijski kolesarski zvezdnik si je v velikem slogu prikolesaril tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka. Bron Pogiju ušel za sekundo.
    Miha Hočevar 21. 9. 2025 | 18:34
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Skupna kmetijska politika

    Slovenskim kmetom 1,3 milijarde evrov iz evropskega proračuna

    Predvideni znesek v predlogu prihodnjega evropskega proračuna je za pol milijarde evrov manjši od zdajšnjega obsega sredstev za izvajanje kmetijske politike.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 9. 2025 | 18:34
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nova zmaga

    Ljubljanski zmaji še naprej bruhajo ogenj, Tivoli je njihova trdnjava (FOTO)

    Hokejisti Olimpije so dosegli še četrto zaporedno zmago na začetku sezone v ICEHL. Tokrat je ob družinskem popoldnevu v Tivoliju padel Feldkirch.
    21. 9. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Raketa Remco je zmlel tudi Tadeja Pogačarja

    Belgijski kolesarski zvezdnik si je v velikem slogu prikolesaril tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka. Bron Pogiju ušel za sekundo.
    Miha Hočevar 21. 9. 2025 | 18:34
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Skupna kmetijska politika

    Slovenskim kmetom 1,3 milijarde evrov iz evropskega proračuna

    Predvideni znesek v predlogu prihodnjega evropskega proračuna je za pol milijarde evrov manjši od zdajšnjega obsega sredstev za izvajanje kmetijske politike.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 9. 2025 | 18:34
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nova zmaga

    Ljubljanski zmaji še naprej bruhajo ogenj, Tivoli je njihova trdnjava (FOTO)

    Hokejisti Olimpije so dosegli še četrto zaporedno zmago na začetku sezone v ICEHL. Tokrat je ob družinskem popoldnevu v Tivoliju padel Feldkirch.
    21. 9. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo