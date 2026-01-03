  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Brezzobi zmaji klonili v Tivoliju

    V derbiju ICEHL ljubljanski hokejisti niso dosegli gola in morali priznati premoč ekipi iz Gradca. V ponedeljek priložnost za popravni izpit s Ferencvarosem.
    Olimpija ni našla poti do mreže. FOTO: HK Olimpija/instagram
    Galerija
    Olimpija ni našla poti do mreže. FOTO: HK Olimpija/instagram
    Delo
    3. 1. 2026 | 21:38
    3. 1. 2026 | 21:59
    2:52
    A+A-

    Hokejisti Olimpije so v 36. kolu ICEHL na domačem ledu v Tivoliju pred skoraj 3000 gledalci izgubili proti Graz99ers z 0:2. Olimpija je doživela drugi poraz zapovrstjo, razliko pa je tokrat napravil predvsem gostujoči vratar Maxime Legace, ki je zbral 33 obramb. Ljubljančani so imeli v drugi tretjini dovolj priložnosti, da obrnejo izid, a je obramba gostov na čelu z razpoloženim vratarjem zdržala.

    Olimpija – Graz 99ers 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

    Dvorana Tivoli, gledalcev 2742, sodniki Piragić, Zrnić (glavna), Hribar, Zgonc.

    Strelec: 0:1 – Haudum (Holzer, Kotkansalo, 9.), 0:2 – Haudum (Bailen, Ganahl, 41.).

    Kazenske minute: Olimpija 2, Graz 8.

    V zelo čvrsti prvi tretjini so do prve prave priložnosti prišli gostje v 9. minuti v igri 4 na 4. Lukas Haudum je presenetil Lukaša Horaka in ga premagal, potem ko je sprva nakazal podajo soigralcu pred vrati. Gostje so delovali bolje in zelo disciplinirano, Ljubljančani pa so v prvem delu le redko prihajali do izrazitih priložnosti.

    Drugo tretjino so začeli bolje, a Jan Drozg tega v prvi minuti ni izkoristil lepe priložnosti pred vrati Legacea. Tudi prva prednost z igralcem več na ledu se Olimpiji ni izšla. So pa zmaji vse bolj pritiskali in imeli ob novem power-playu nekaj nesreče ob zadeti vratnici v 25. minuti.

    Še lepšo priložnost je imel Robert Sabolič v 31. minuti, ko je že preigral vratarja Legacea, a je Nick Bailen v zadnjem trenutku udaril ljubljanskega napadalca s palico in mu preprečil boljši zaključek. Vseeno si je Bailen prislužil kazen, Olimpija pa je dobila novo priložnost s hokejistom več, ki pa je prav tako kljub pritisku ni izkoristila.

    Legace je tudi v nadaljevanju spravljal v obup domače hokejiste, tudi Jako Sodjo štiri minute pred koncem druge tretjine v dvoboju bolj ali manj iz oči v oči. Za domače se je zadnja tretjina začela zelo nesrečno. Že v prvi minuti je po navidez nenevarnem strelu z modre črte plošček od dveh igralcev Gradca spremenil smer in končal za hrbtom Horaka (24 obramb).

    Olimpija bo naslednjo tekmo prav tako igrala doma, in sicer v ponedeljek proti Ferencvarosu.

      

     

    Šport  |  Drugi športi
    Liga ICE

    Hokejisti Olimpije leto začeli s porazom na Dunaju

    Hokejisti ljubljanske Olimpije so v ligi ICE izgubili prvo tekmo v koledarskem letu 2026. Boljši so bili hokejisti dunajske Vienne.
    1. 1. 2026 | 20:11
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Olimpija do odmevnega skalpa

    Ljubljanski hokejisti so v ICEHL strli odpor vodilnega moštva KAC.
    30. 12. 2025 | 22:04
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Zmaji prekinili črni niz

    Hokejisti Olimpije so v ICEHL brez večjih težav odpravili igralce Fehervarja.
    28. 12. 2025 | 22:22
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Hokej na ledu

    Rezultatska kriza hokejistov Olimpije vedno globlja

    Hokejisti ljubljanske Olimpije so vknjižili še tretji zaporedni poraz v letošnji sezoni razširjenega avstrijskega prvenstva. Na lestvici izgubljajo mesta.
    26. 12. 2025 | 22:22
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga ICEHL

    Nepričakovan spodrsljaj Olimpije

    Hokejisti Olimpije so z 2:5 izgubili proti predzadnji ekipi lige Pioneers Vorarlberg. Še eno gostovanje, nato konec leta na domačem ledu.
    21. 12. 2025 | 20:27
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Liga ICE

    Hokejisti Olimpije niso uspeli odgovoriti na hiter pritisk Italijanov

    V Tivoliju so gostje iz Pustriške doline povedli po le nekaj sekundah igre, prednosti pa do konca niso več spustili iz rok.
    19. 12. 2025 | 21:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški napad na Venezuelo

    Trump objavil Madurovo fotografijo: Do menjave oblasti bomo mi upravljali državo

    ZDA so izvedle obsežen napad na Venezuelo, Madura in njegovo ženo so odpeljali z ladjo.
    3. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    ICEHLOlimpijaHK OlimpijaGraz 99ersliga ICEHLhokejhokej na ledu

    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Brezzobi zmaji klonili v Tivoliju

    V derbiju ICEHL ljubljanski hokejisti niso dosegli gola in morali priznati premoč ekipi iz Gradca. V ponedeljek priložnost za popravni izpit s Ferencvarosem.
    Delo 3. 1. 2026 | 21:38
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več

