Brezzobi zmaji klonili v Tivoliju

Hokejisti Olimpije so v 36. kolu ICEHL na domačem ledu v Tivoliju pred skoraj 3000 gledalci izgubili proti Graz99ers z 0:2. Olimpija je doživela drugi poraz zapovrstjo, razliko pa je tokrat napravil predvsem gostujoči vratar Maxime Legace, ki je zbral 33 obramb. Ljubljančani so imeli v drugi tretjini dovolj priložnosti, da obrnejo izid, a je obramba gostov na čelu z razpoloženim vratarjem zdržala.

Olimpija – Graz 99ers 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Dvorana Tivoli, gledalcev 2742, sodniki Piragić, Zrnić (glavna), Hribar, Zgonc. Strelec: 0:1 – Haudum (Holzer, Kotkansalo, 9.), 0:2 – Haudum (Bailen, Ganahl, 41.). Kazenske minute: Olimpija 2, Graz 8.

V zelo čvrsti prvi tretjini so do prve prave priložnosti prišli gostje v 9. minuti v igri 4 na 4. Lukas Haudum je presenetil Lukaša Horaka in ga premagal, potem ko je sprva nakazal podajo soigralcu pred vrati. Gostje so delovali bolje in zelo disciplinirano, Ljubljančani pa so v prvem delu le redko prihajali do izrazitih priložnosti.

Drugo tretjino so začeli bolje, a Jan Drozg tega v prvi minuti ni izkoristil lepe priložnosti pred vrati Legacea. Tudi prva prednost z igralcem več na ledu se Olimpiji ni izšla. So pa zmaji vse bolj pritiskali in imeli ob novem power-playu nekaj nesreče ob zadeti vratnici v 25. minuti.

Še lepšo priložnost je imel Robert Sabolič v 31. minuti, ko je že preigral vratarja Legacea, a je Nick Bailen v zadnjem trenutku udaril ljubljanskega napadalca s palico in mu preprečil boljši zaključek. Vseeno si je Bailen prislužil kazen, Olimpija pa je dobila novo priložnost s hokejistom več, ki pa je prav tako kljub pritisku ni izkoristila.

Legace je tudi v nadaljevanju spravljal v obup domače hokejiste, tudi Jako Sodjo štiri minute pred koncem druge tretjine v dvoboju bolj ali manj iz oči v oči. Za domače se je zadnja tretjina začela zelo nesrečno. Že v prvi minuti je po navidez nenevarnem strelu z modre črte plošček od dveh igralcev Gradca spremenil smer in končal za hrbtom Horaka (24 obramb).

Olimpija bo naslednjo tekmo prav tako igrala doma, in sicer v ponedeljek proti Ferencvarosu.