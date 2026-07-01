V Tivoli prihaja kanadski as

Hokejiste Olimpije je okrepil 24-letni kanadski napadalec Joshua Lawrence. Velja za hitrega in tehnično podkovanega hokejista, ki lahko v napadu igra tako na položaju centra kot desnega krila.

Lawrence se je po koncu uspešne mladinske kariere onkraj luže preselil v Evropo, kjer je nastopal v švicarski ligi. Med sezono 2024/25 je prestopil k pelikanom iz Lahtija in zaigral v finski ligi. Lansko sezono je nastopal v slovaški ligi ter z Nitro osvojil naslov državnega prvaka.

»Iskali smo igralca z zelo specifičnim profilom – desna palica, napadalno učinkovit, obrambno odgovoren, nekoga, ki poleg naštetega prinaša dodatno dimenzijo v napadu,« je o novi okrepitvi dejal direktor zmajev Anže Ulčar.

Dodal je, da je bil Lawrence ves čas prva izbira Olimpije, zato so v klubu veseli, da se jim je uspelo dogovoriti za sodelovanje. »Njegovo igro krasijo tudi številne atraktivne poteze, zato sem prepričan, da bo navdušil tudi naše navijače,« je dodal Ulčar.

FOTO: HK Olimpija