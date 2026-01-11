Zmaji na ledu ubranili domačo trdnjavo

Hokejisti Olimpije Ljubljana so v 39. krogu ICEHL v Ljubljani premagali Black Wings Linz s 4:1 (2:0, 0:0, 2:1; dvorana Tivoli, gledalcev 2317, strelci: 1:0 – Mahkovec (Kirichenko, 10.), 2:0 – Brennan (Meyer, 19.), 3:0 – Meyer (Mašič, Brennan, 42.), 4:0 – Pance (Boychuk, Halbert, 57.), 4:1 – Lindner (Maver, 60.).

Olimpija nadaljuje dobre predstave v domači dvorani, kjer je v zadnjem času precej bolj prepričljiva kot na tekmah v gosteh. Ljubljančani so pred svojimi navijači želeli popraviti vtis, ki so ga z visokim porazom pustili v Salzburgu, kar jim je tudi uspelo.

Začetek tekme je bil sicer enakovreden, a domači so hitro prevzeli pobudo, začeli nizati nevarne akcije, do prvega odmora so dve priložnosti tudi izkoristili. V deseti minuti je Marcel Mahkovec po lepi podaji Claytona Kirichenka sam pridrsal pred vratarja in plošček z bekendom poslal pod prečko. V 19. minuti je vodstvo povišal T. J. Brennan, z natančnim strelom je zaključil protinapad. Razmerje strelov v prvi tretjini je bilo 18:7 v korist Olimpije.

Številne izključitve na začetku drugega dela so nekoliko pokvarile ritem, a ko so se strasti nekoliko umirile, je bila ljubljanska ekipa nevarnejša. Najlepšo priložnost je zapravil Nicolai Meyer, ki je sam prišel pred vratarja, vendar zadel le zunanji del gola. Nekaj priložnosti so imeli v tem delu tudi gostje, toda ljubljanski vratar Lukaš Horak je bil zanesljiv.

Se je pa rezultat spremenil že na začetku zadnje tretjine. Olimpija je povedla s 3:0, ko je Meyer izkoristil neodločnost vratarja Rasmusa Tirronena, premagal ga je s strelom vanj iz povsem mrtvega kota, skoraj izza gola.

Ljubljanska ekipa je sicer po visokem vodstvu nekoliko stopila s plina, kljub temu pa imela še vedno priložnosti. Eno izmed njih je izkoristil Žiga Pance, ki se je dobro znašel pred vratarjem.

To pa ni bil končen izid, Horaku svoje mreže ni uspelo ohraniti nedotaknjene, gol je prejel s strelom od daleč, potem ko je bil v svojem prostoru oviran. Sodniki so dolgo ogledovali posnetek položaja, gol pa priznali.

Olimpija zdaj nekaj časa ne bo igrala tekem lige ICEHL, čaka jo finalna serija državnega prvenstva proti Jesenicam. Naslednjo tekmo v ligi pa bo odigrala 23. januarja, ko bo gostovala pri Fehervarju.