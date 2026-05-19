Hokej imajo tu radi, čokolado pa najraje

Če ne poskusite te čokolade, kot da niste bili v Fribourgu! Približno tako so zvenele besede domačinov v fribourškem novinarskem središču svetovnega prvenstva v hokeja. »Domorodci« namreč ne skrivajo, da je prav v tem kantonu (Švica jih ima skupaj 26), doma Cailler, najstarejša tovarna čokolade v državi in za slehernega lokalnega prebivalca tudi najboljša.

Kot bi v Lescah z okolico govorili o Gorenjki, vendar pa na Slovenskem navzlic številnim »čokoljubom« ta sladki – ali tudi grenki – izdelek še zdaleč ni tako prepoznaven kot v deželi letošnjega hokejskega prvenstva. Tu so prebivalci po porabi čokolade, podobno kot Čehi v primeru piva, št. 1 na svetu. Na posameznika gre bojda 10 kg na leto, denimo dva kilograma več kot v sosednji Avstriji, kjer so sicer po teh meritvah krepko nad svetovnim povprečjem.