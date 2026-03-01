Kljub zmagi zamenjava trenerja v Los Angelesu

Pri hokejski ekipi Los Angeles Kings so se odločili za trenersko menjavo pred zadnjimi 23 tekmami rednega dela NHL. Do konca sezone bo ekipo vodil DJ Smith, ki je na tem položaju zamenjal Jima Hillerja, je v izjavi za javnost sporočil generalni menedžer franšize Ken Holland.

Kralji so ponoči prekinili niz petih zaporednih porazov, potem ko so v domači dvorani z 2:0 premagali Calgary Flames. Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Vseeno so se po prespani noči zaradi slabih izidov v zadnjem obdobju v Los Angelesu odločili za zamenjavo na klopi. Vodenje bo do konca sezone prevzel DJ Smith, ki zadnji dve sezoni deluje pri kraljih. V sezoni 2024/25 je bil eden od pomočnikov Hillerja.

Šestinpetdesetletni Kanadčan Hiller je kralje prevzel februarja 2024, ko je zamenjal Todda McLellana. Pod vodstvom Hillerja so se dvakrat uvrstili v končnico, obakrat pa jih je izločil Edmonton.

To sezono so na 59 tekmah slavili 24-krat ter doživeli 35 porazov, od tega 14 po podaljšku ali kazenskih strelih.

Anže Kopitar ima novega trenerja. FOTO: Stephen R. Sylvanie/Reuters

Naslednjo tekmo bodo hokejisti Los Angelesa, za katere Kopitar igra svojo zadnjo sezono v karieri, odigrali v noči na torek proti vodilni ekipi zahodne konference Coloradu.

Kralji so z 62 osvojenimi točkami poravnani z Nashvillom, za mestom, ki še vodi v končnico, pa zaostajajo tri točke.