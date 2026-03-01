  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Kljub zmagi zamenjava trenerja v Los Angelesu

Po prespani noči so se zaradi slabih izidov v zadnjem obdobju v Los Angelesu odločili za zamenjavo na klopi.
Jim Hiller ni več trener Kraljev. FOTO: Kim Klement Neitzel/Reuters
Galerija
Jim Hiller ni več trener Kraljev. FOTO: Kim Klement Neitzel/Reuters
P. Z., STA
1. 3. 2026 | 21:07
1. 3. 2026 | 21:14
2:00
A+A-

Pri hokejski ekipi Los Angeles Kings so se odločili za trenersko menjavo pred zadnjimi 23 tekmami rednega dela NHL. Do konca sezone bo ekipo vodil DJ Smith, ki je na tem položaju zamenjal Jima Hillerja, je v izjavi za javnost sporočil generalni menedžer franšize Ken Holland.

image_alt
Kralji in njihov kapetan Anže Kopitar so le našli žrtev

Kralji so ponoči prekinili niz petih zaporednih porazov, potem ko so v domači dvorani z 2:0 premagali Calgary Flames. Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Vseeno so se po prespani noči zaradi slabih izidov v zadnjem obdobju v Los Angelesu odločili za zamenjavo na klopi. Vodenje bo do konca sezone prevzel DJ Smith, ki zadnji dve sezoni deluje pri kraljih. V sezoni 2024/25 je bil eden od pomočnikov Hillerja.

Šestinpetdesetletni Kanadčan Hiller je kralje prevzel februarja 2024, ko je zamenjal Todda McLellana. Pod vodstvom Hillerja so se dvakrat uvrstili v končnico, obakrat pa jih je izločil Edmonton.

To sezono so na 59 tekmah slavili 24-krat ter doživeli 35 porazov, od tega 14 po podaljšku ali kazenskih strelih.

Anže Kopitar ima novega trenerja. FOTO: Stephen R. Sylvanie/Reuters
Anže Kopitar ima novega trenerja. FOTO: Stephen R. Sylvanie/Reuters

Naslednjo tekmo bodo hokejisti Los Angelesa, za katere Kopitar igra svojo zadnjo sezono v karieri, odigrali v noči na torek proti vodilni ekipi zahodne konference Coloradu.

Kralji so z 62 osvojenimi točkami poravnani z Nashvillom, za mestom, ki še vodi v končnico, pa zaostajajo tri točke.

Šport  |  Drugo
Konec niza

Kralji in njihov kapetan Anže Kopitar so le našli žrtev

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL prekinili niz petih porazov. V domači dvorani z 2:0 premagali Calgary Flames.
1. 3. 2026 | 08:40
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Cilj je jasen: vrniti Slovenijo na olimpijski led

Ljubitelji hokeja so uživali v izjemnih četrtfinalnih predstavah olimpijskega turnirja in obujali spomine na nastope risov v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018.
Siniša Uroševič 20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Finski as preprečil čudež Kraljev, navijači Caroline zaploskali tudi Kopitarju

Hokejisti kluba Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom na čelu v NHL šele po podaljšku izgubili proti Orkanom.
Miha Šimnovec 2. 2. 2026 | 00:30
Preberite več
Šport  |  Drugo
NHL

Ob kapetanovi vrnitvi je kralje osrečil podaljšek

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so v NHL prišli do zmage v Philadelphii s 3:2. Po krajšem premoru po poškodbi se je vrnil Anže Kopitar
31. 1. 2026 | 22:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

Kralji v Detroitu pripravili presenečenje

Los Angeles Kings so na gostovanju v Detroitu slavili s 3:1 in mu preprečili skok na vrh vzhoda. Kralji so na osmem mestu na zahodu.
28. 1. 2026 | 07:37
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

Kralji slavili brez kapetana in prvega vratarja

Los Angeles Kings so brez poškodovanega Anžeta Kopitarja premagali zadnjo ekipo New York Rangers s 4:3. Med tekmo se je poškodoval vratar Kraljev.
21. 1. 2026 | 07:28
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Finski zvezdnik potopil Kralje

Hokejisti moštva Anaheim Ducks so pred svojimi navijači v NHL po hudem boju strli odpor igralcev kluba Los Angeles Kings.
18. 1. 2026 | 08:48
Preberite več
Šport  |  Drugo
Liga NHL

Grenak poraz Kopitarjevih kraljev

Los Angeles Lakers so proti Anaheimu že vodili z dvema zadetkoma prednosti in so že upali na zmago, a so se gostje vrnili
17. 1. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

Kralji brez Kopitarja se v podaljšku niso dolgo upirali

Los Angeles Kings so v podaljšku izgubili proti Las Vegas Golden Knights. Kralji so na devetem mestu v zahodni konferenci.
15. 1. 2026 | 08:27
Preberite več
