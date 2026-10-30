Zmaji nadaljujejo zmagoviti niz in se bližajo vrhu lestvice

Hokejisti Olimpije so v 17. krogu lige ICE v domačem Tivoliju s 3:1 premagali Vienno Capitals in vpisali tretjo zaporedno zmago. Ljubljančani so po uspehih proti Milanu in Vorarlbergu ugnali še dunajsko zasedbo ter z 32 točkami ostajajo na tretjem mestu prvenstvene lestvice.

Pred 2136 gledalci so zmaji povedli v 15. minuti, ko je po podaji Jana Urbasa in Zacha Boychuka zadel Nathaniel Halbert. Gostje so odgovorili v drugi tretjini. Po izgubljenem ploščku domačih je v protinapad pobegnil Sam Antonitsch in v 27. minuti premagal Lukaša Horaka za izenačenje na 1:1.

Odločitev je padla v zadnji tretjini. Olimpija je v 44. minuti izkoristila številčno prednost, ko je TJ Brennan z natančnim strelom pod prečko poskrbel za novo vodstvo Ljubljančanov. Dunajčani so v zaključku iskali izenačenje, vendar je bil Horak zanesljiv, domači pa so uspešno odbili tudi pritisk ob igralcu manj.

Gostje so v zadnjih minutah poskusili še brez vratarja, kar je v 58. minuti kaznoval Joshua Lawrence z zadetkom v prazno mrežo za končnih 3:1.

Olimpija bo pred reprezentančnim premorom odigrala še eno tekmo. V nedeljo jo čaka gostovanje pri Milanu, slovenska reprezentanca pa bo prihodnji teden nastopila na evropskem pokalu narodov v francoskem Amiensu.