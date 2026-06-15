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Zimski športi

Stanleyjev pokal po dveh desetletjih v Severni Karolini

V šesti tekmi velikega finala so v gosteh s 3:0 premagali Vegas Golden Knights ter na koncu slavili s skupnim izidom 4:2.
Hokejisti Caroline s Stanleyjevim pokalom. FOTO: Bruce Bennett/AFP
Galerija
Hokejisti Caroline s Stanleyjevim pokalom. FOTO: Bruce Bennett/AFP
M. Ru., STA
15. 6. 2026 | 07:12
1:38
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Hokejisti ekipe Carolina Hurricanes so osvojili naslov prvaka v severnoameriški ligi NHL. V šesti tekmi velikega finala je Carolina danes v gosteh s 3:0 premagala Vegas Golden Knights in naslov osvojila s skupnim izidom 4:2 v zmagah. To je za ekipo Carolina Hurricanes drugi naslov prvaka v ligi, prvega je osvojila pred natančno 20 leti v sezoni 2005/06, ko je v finalu ugnala Edmonton s 4:3 v zmagah.

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Po sedmih letih ruski strelec znova najboljši

V tej sezoni je za naslov potrebovala šest tekem, odločilno zmago, 16. v končnici, pa je dosegla danes na terenu tekmecev. Na današnji tekmi je za vodstvo poskrbel Taylor Hall že v četrti minuti, Jackson Blake je v drugi tretjini povišal na 2:0. Ob koncu so domači tvegali brez vratarja, a je 68 sekund pred koncem Nikolaj Ehlers zadel za 3:0 in potrdil naslov prvaka.

Carolina je v finalu igrala še leta 2002, ko je klonila proti Detroitu. Poraženi Golden Knights so v tej sezoni tretjič igrali v velikem finalu za Stanleyjev pokal, drugič po letu 2018 so izgubili, prvaki pa so bili v sezoni 2022/23.

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