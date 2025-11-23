Pred trojčkom tivolskih tekem poraz Olimpije

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 22. kroga lige ICE v gosteh izgubili z ekipo Black Wings Linz z 2:4 (0:1, 2:2, 0:1). Strelca za zmaje sta bila Žiga Pance in Clayton Kirichenko.

Mini turnejo na gostovanjih so Ljubljančani končali s polovičnim izkupičkom. Potem ko so v petek v Beljaku zdržali nalet domačih za zmago s 3:2, so danes v Linzu lovili zaostanek treh golov, a so bili prekratki. Linz je hitro prišel do vodstva, vratar zmajev Luka Kolin je prvič klonil v četrti minuti. Pozneje so gostje vzpostavili ravnotežje in imeli nekaj polpriložnosti, a se izid v tem delu ni spremenil.

Se pa je hitro spremenil sredi druge tretjine, ko se je zaostanek povečal na tri gole. Oba zadetka v 27. in 30. minuti so domači dosegli v trenutkih številčne premoči. A visok zaostanek še ni pomenil odločitve na dvoboju. Olimpija si je hitro opomogla, Žiga Pance pa je v 32. minuti svojo ekipo približal. Še bližje pa so bili Ljubljančani v 37. minuti, ko so tudi sami izkoristili power play za 2:3.

Toda ta zadetek je bil tudi zadnji ljubljanski na tekmi. Gostje so imeli tudi v zadnjem delu terensko premoč, v 56. tudi zadnjo priložnost z igralcem več, a je niso izkoristili. Ko pa je poldrugo minuto pred koncem Kolin zapustil vrata, so domači to pol minute pred koncem izkoristili za potrditev zmage.

Ljubljančane v prihajajočem tednu čaka trojček domačih tekem; najprej se bodo v sredo v obračunu ekip z vrha pomerili s Pustertalom, v petek bo na vrsti dvoboj z Gradcem, v nedeljo pa bo prvič v sezoni v Tivoli prišel še novinec v ligi, madžarski Ferencvaros.