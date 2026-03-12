  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Razočaranje v polnem Tivoliju, Olimpija ni potrdila zmage v Bolzanu

Na drugi tekmi četrtfinala ICEHL so bili ljubljanski hokejisti premalo učinkoviti. Izidi v zmagah je izenačen pri 1:1. Tekma številka 3 v soboto Italiji.
Tivoli je spominjal na dobre stare čase. FOTO: Voranc Vogel
Galerija
Tivoli je spominjal na dobre stare čase. FOTO: Voranc Vogel
P. Z., STA
12. 3. 2026 | 21:48
12. 3. 2026 | 22:32
3:53
A+A-

Hokejisti Olimpije Ljubljane so na drugi tekmi četrtfinala končnice lige ICE izgubili z Bolzanom z 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Izid v zmagah je izenačen na 1:1. Na prvi tekmi so zmagali Ljubljančani po podaljšku s 3:2. Ekipi igrata na štiri zmage, naslednja tekma bo v soboto v Bolzanu. Za Ljubljančane je zadel Zach Boychuk (14.).

Ljubljančani so odlično začeli četrtfinale. Ker niso imeli statusa nosilca in prednosti domačega ledu, so morali za skupni uspeh doseči vsaj eno zmago na tujem, kar so na prvi tekmi že dosegli, ko so po izenačenju v zadnji minuti izsilili podaljšek in nato zadeli v 61. minuti.

Danes je bil scenarij podoben, le da zaostanka domačim tokrat ni uspelo nadomestiti, tako da je izid v seriji izenačen.

Pred skoraj povsem polno dvorano Tivoli se je prvič tudi domačim navijačem predstavil novi vratar Dustin Tokarski, ki so ga v ljubljanskem klubu pripeljali zaradi poškodbe Lukaša Horaka, pa tudi novi branilec Reid McNeill.

Olimpija je dosegla le en gol. FOTO: Voranc Vogel
Olimpija je dosegla le en gol. FOTO: Voranc Vogel

Pred tekmo je vodstvo lige podelilo še priznanji domačima hokejistoma za dosežke v rednem delu sezone: Nicolai Meyer ga je dobil kot najučinkovitejši igralec (59 točk), TJ Brennan (53 točk) pa kot najkoristnejši igralec (MVP).

Na ledu sta nato ekipi uprizorili pravo predstavo v končnici, borbeno, trdo in nepopustljivo. Rahlo terensko premoč so imeli domači, ki so bili nevarni že ob prvi številčni prednosti, a zadeli niso. Podobno je bilo na drugi strani, saj tudi Bolzano ob power- playu ni strl ljubljanske obrambe.

Za prvo navdušenje na tribunah je v 14. minuti poskrbel Boychuk, ki je neubranljivo streljal in premagal Samuela Harveya. Ljubljančani so imeli v tem delu tekme precej več strelov na gol, bili blizu drugemu golu ob še eni številni prednosti, vendar je le malo zmanjkalo ob strelih Marlyja Quinca in Alexa Petana.

Ni se izšlo po željah Ljubljančanov. FOTO: Voranc Vogel
Ni se izšlo po željah Ljubljančanov. FOTO: Voranc Vogel

Pritisk gostov v začetku drugega dela je prinesel tudi hitro izenačenje, pozneje pa je bilo skorajda vse v znamenju zeleno-belih. Imeli so premoč, pripravili so si kup priložnosti, od protinapadov do izdelanih akcij, pa tudi ob številčni prednosti je imela obramba Bolzana ogromno dela, toda učinka ni bilo. Z nekaj odličnimi posredovanji se je izkazal Harvey, ki ga niso premagali ne Meyer ne Petan po hitrih prodorih, pa tudi ne Marcel Mahkovec in Evan Polei.

Podobno kot v drugi tretjini je Bolzano spet pritisnil v uvodu zadnje, le da je tokrat ta pritisk trajal dlje časa. Olimpija ga je zdržala, imela spet sama priložnosti predvsem ob številčni prednosti v 50. minuti, ki pa so ostale neizkoriščene. Neučinkovitost domačih (streli na koncu sicer 44-23) se je maščevala v 54. minuti, ko so pozabili na Maxa Gildona, ta pa je neoviran premagal Tokarskega. Tega zaostanka niso več izničili, čeprav je v zadnjih dveh minutah Tokarski zapustil vrata in so Ljubljančani poskušali s šestimi v polju.

Tretje tekme uvodnega kroga končnice bodo v soboto, 14. marca, četrte v torek, 17. marca, pete pa 19. marca. Če polfinalisti še ne bodo znani, pa sta termina še 21. in 25. marec.

Več iz teme

ICEHLTivoliHK OlimpijaBolzanoliga ICEHLhokej na ledukončnica

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

