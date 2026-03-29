Zmaji s slepimi naboji začeli bitko za finale

Hokejisti Olimpije so na prvi polfinalni tekmi regionalne lige ICE v gosteh v Brunicu pri Pustertalu izgubili z 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Moštvi igrata na štiri zmage, naslednja tekma bo v torek v Ljubljani.

Ljubljančani so v četrtfinalu s 4:1 izločili Bolzano, zdaj se v polfinalu merijo z drugo južnotirolsko zasedbo. Uvodna tekma v Brunicu se je končala s porazom, ljubljanska ekipa je dva gola dobila z igralcem manj na ledu, zadnjega pa na prazna vrata v 58. minuti.

V rednem delu sezone je bila ekipa Pustertala boljša z razmerjem v zmagah 3:1, zmaji pa imajo z njo še neporavnane račune iz prejšnjih dveh sezon; takrat je bil Pustertal obakrat boljši v kvalifikacijah za končnico.

Pustertal – Olimpija 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Dvorana Intercable Arena, gledalcev 3100, sodniki Huber, Nikolić (glavna), Mantovani, Nothegger.

Strelci: 1:0 – Bardreau (Almquist, 35.), 2:0 – Tičar (Bowlby, Rueschhoff, 52.), 3:0 – Lauridsen (Bardreau, Osmanski, 58.).

Kazenske minute: Pustertal 12, Olimpija 16.

V torek bo v Tivoliju prva domača polfinalna tekma, tretja na Južnem Tirolskem bo 2. aprila, četrta v Ljubljani pa 5. aprila. Če finalist po štirih tekmah še ne bo znan, pa so termini še 7. april (na terenu Pustertala), 9. april (Ljubljana), morebitna odločilna sedma tekma pa bo v Brunicu 12. aprila.

V drugem polfinalnem paru igrata Gradec in Fehervar, današnji prvi obračun so s 3:2 dobili Avstrijci.