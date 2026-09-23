Zastoj na cesti vzel energijo Olimpiji, ki je grizla do konca

Hokejisti Olimpije so po dveh zmagah na Madžarskem doživeli prvi poraz v ligi ICEHL. V Linz so zaradi težav na cesti prišli tik pred tekmo (začela se je 10 minut kasneje) in se niso mogli pravilno ogreti. Po zaostanku z 0:4 so se vrnili na 3:4, a jim je zmanjkalo časa za popoln zasuk. Bilo je 3:4.

Navijači zeleno-belih bodo prvič v sezoni 2026/27 prišli na račun v petek, ko bo v Tivoliju gostoval KAC, v nedeljo bo še en tradicionalni ljubljansko-koroški derbi z beljaškim VSV. Vsekakor so zmaji tudi na severu Avstrije pokazali karakter, kar je najboljše vabilo za dvojno domačo uverturo ob koncu tedna.