Zastoj na cesti vzel energijo Olimpiji, ki je grizla do konca

Hokejisti Olimpije so po dveh zmagah na Madžarskem doživeli prvi poraz v ligi ICEHL. V Linz so zaradi težav na cesti prišli tik pred tekmo (začela se je 10 minut kasneje) in se niso mogli pravilno ogreti. Po zaostanku z 0:4 so se vrnili na 3:4, a jim je zmanjkalo časa za popoln zasuk. Bilo je 3:4.
Navijači zeleno-belih bodo prvič v sezoni 2026/27 prišli na račun v petek, ko bo v Tivoliju gostoval KAC, v nedeljo bo še en tradicionalni ljubljansko-koroški derbi z beljaškim VSV. Vsekakor so zmaji tudi na severu Avstrije pokazali karakter, kar je najboljše vabilo za dvojno domačo uverturo ob koncu tedna.
Linz AG Eisarena, gledalcev 3249, sodniki: Groznik, Smetana (glavna), Bedynek, Veselka.
Strelci: 1:0 – St. Amant (12.), 2:0 – Lebler (St. Amant, Knott, 14.), 3:0 – St. Amant (Knott, Shaw, 33.), 4:0 – Knott (Würschl, Shaw, 36.), 4:1 – Lawrence (Halbert, 37.), 4:2 – Lawrence (Simšič, 40.), 4:3 Lawrence (60.).
Kazenske minute: Linz 4, Olimpija 10.
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