Šef hokejistov Olimpije: Smo čarovniki z denarjem, cilj je osvojiti ligo ICE

Predsednik HK Olimpija Miha Butara je v Delovem studiu govoril o ambicijah ljubljanskega kluba, novih okrepitvah, strateškem partnerju in proračunu. »Moj osebni cilj je, da naredimo korak naprej od lanske sezone. Biti boljši od tretjega mesta,« pravi Butara. »Moj osebni cilj je, da naredimo korak naprej od lanske sezone. Biti boljši od tretjega mesta,« pravi Butara. FOTO: Neža Kralj Dolgoročni cilj je še višji: osvojiti ligo ICE in Olimpijo uveljaviti kot pomemben evropski klub. Butara govori tudi o infrastrukturi, prihodnosti slovenskega hokeja, Jesenicah, navijačih in 100-letnici hokeja v Ljubljani. »Nam nič ne pripada. Na nas je, da nekaj zgradimo, da predstavimo zgodbo in da potem nekdo v to verjame,« o načinu delovanja v HK Olimpija pravi Miha Butara. FOTO: Neža ...