Hokejisti ljubljanske Olimpije so se hitro pobrali po nepričakovanem porazu na Dunaju. V 21. krogu lige ICE so na gostovanju v Beljaku s 6:2 premagali VSV in se vrnili na zmagovalna pota. Dvakrat je v polno meril Nicolai Meyer, s tremi točkami pa se je izkazal Jan Urbas.

Ljubljančani so na Koroško pripotovali z željo po popravnem izpitu, potem ko so v sredo proti Vienna Capitals izgubili z 1:5. Tokrat so bili precej učinkovitejši, predvsem v drugi tretjini, v kateri so si zagotovili odločilno prednost.

V uvodnih dvajsetih minutah sta bili moštvi še dokaj izenačeni. Domači so imeli celo rahlo premoč pri strelih, a niso našli poti mimo Žana Usa. Na drugi strani je tik pred odmorom za vodstvo Olimpije poskrbel Jan Urbas, ki je izkoristil hitro akcijo gostov.

Odločitev je padla v nadaljevanju, ko so zeleno-beli povsem prevzeli pobudo. V 31. minuti je Chris Douglas po kombinaciji Zacha Boychuka in Urbasa podvojil prednost, pet minut pozneje pa je TJ Brennan izkoristil številčno premoč. Še pred drugim odmorom je sledil nenavaden zadetek, saj so si Beljačani plošček ob odloženi kazni sami poslali v prazno mrežo. Gol so pripisali Nicolaiu Meyerju, ki se je zadnji dotaknil ploščka v dresu Olimpije.

Danski napadalec je v zadnji tretjini dosegel še svoj drugi zadetek in prednost povišal na 5:0. Gostitelji so prek Felixa Maxe vendarle premagali Usa, vendar je Žiga Mehle hitro odgovoril s šestim golom Ljubljančanov. Končnih 6:2 je v zadnji minuti postavil John Hughes.

Olimpija je tako pred 2467 gledalci v Beljaku prišla do prepričljive zmage, s katero je vsaj deloma popravila vtis po neuspešnem gostovanju na Dunaju. Naslednji izziv jo čaka že v nedeljo, ko bo ob 18.45 v Ljubljani gostoval Pustertal.