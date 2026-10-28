Ljubljanski hokejisti do nove velike zmage

Hokejisti Olimpije so v 16. krogu lige ICE upravičili vlogo favoritov in na gostovanju v Feldkirchu s 5:1 (0:1, 2:0, 3:0) odpravili Pioneers Vorarlberg. Ljubljančani so po nedeljskem uspehu proti Milanu (5:4) vpisali še drugo zaporedno zmago, skupno že deveto v tej sezoni razširjenega avstrijskega prvenstva.

Čeprav končni izid kaže na premoč zmajev, se je srečanje začelo po željah domačih. Vorarlberg, ki je še vedno brez zmage in zaseda zadnje mesto na lestvici, je v 13. minuti presenetil ljubljansko obrambo. Žana Usa je premagal Kristaps Skrastinš in poskrbel, da so Avstrijci na prvi odmor odšli z minimalno prednostjo.

Nadaljevanje je prineslo povsem drugačno razmerje moči. Olimpija je prevzela nadzor nad igro in vse pogosteje ogrožala domača vrata, odpor gostiteljev pa je dokončno strla v zaključku druge tretjine. V 36. minuti je izenačil Marcel Mahkovec, ki sta mu podala Aljoša Crnović in Zach Boychuk, tik pred drugim odmorom pa je za popoln preobrat poskrbel Rožle Bohinc. Branilec Olimpije je po podajah Jana Urbasa in Mahkovca zadel za vodstvo z 2:1.

V zadnji tretjini so Ljubljančani hitro razblinili vse dvome o zmagovalcu. Potrebovali so le 23 sekund, da so prednost podvojili. Najprej je po vrnitvi na led po poškodbi zadel Bine Mašič, že v naslednjem napadu pa je bil uspešen še Nathanael Halbert. Domači se po dveh hitrih zadetkih niso več pobrali, Olimpija pa je lahko mirno nadzorovala potek srečanja.

Nadaljuje se naporen ritem tekem

Piko na i prepričljivi predstavi je tri minute pred koncem postavil Joshua Lawrence, ki je po podajah Nicolaija Meyerja in Marlyja Quincea dosegel peti zadetek gostov. Zmaji so tako po nekoliko slabšem začetku v preostalih dveh tretjinah povsem nadigrali tekmeca in se iz Avstrije vrnili z novimi tremi točkami.

Pred Olimpijo je zdaj nadaljevanje zgoščenega tekmovalnega sporeda. V petek bo v Tivoliju gostoval Dunaj, v nedeljo pa se bodo Ljubljančani znova pomerili z Milanom, tokrat na gostovanju.