Hokejskemu svetu odleglo, zvezdniki NHL bodo po letu 2014 spet igrali na OI

Zvezdniki lige NHL bodo nastopili na zimskih olimpijskih igrah, je sporočil predsednik Mednarodne hokejske zveze (IIHF) ter potrdil, da so organizatorji iger Milano-Cortina in MOK prižgali zeleno luč glavni tekmovalni dvorani. Luc Tardif je novinarjem na ključnem testnem dogodku v milanski areni Santa Giulia dejal, da »ni razloga, da NHL ne bi prišel« na olimpijske igre prvič po letu 2014.

»Vsak predsednik mednarodne zveze želi na tem tekmovanju najboljše igralce, kar pomeni, da je to vedno naš cilj,« je povedal Tardif. »Bili smo nekoliko zaskrbljeni, a zadnji mesec se počutimo bolje in po tem koncu tedna bomo lahko zadovoljni. Rad pa tudi dobro spim in zdaj bom spal dobro.«

Uradno poimenovana ledena dvorana Milano Santagiulia Ice Hockey Arena bo na prihodnjih olimpijskih igrah, ki bodo potekale med 6. in 22. februarjem, gostila 33 tekem skupinskega in izločilnega dela. Udeležba NHL je bila še prejšnji mesec pod vprašajem, potem ko je njen namestnik komisarja Bill Daly izrazil zaskrbljenost zaradi kakovosti igralne površine.

Dvorana Santa Giulia je opravila test. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

Tardif je kljub temu pohvalil kakovost ledu, tudi potem ko je manjša luknja v njem v petkovem prvem srečanju testnega turnirja povzročila krajšo prekinitev. Generalni direktor Milano-Cortina Andrea Varnier je dejal, da so bile reakcije igralcev na ledeno ploskev »zelo pozitivne«, Tardif pa je dodal, da se je dobro obnesla tudi po treh sobotnih tekmah.

Hokejska dvorana je eno redkih povsem novih prizorišč, zgrajenih za olimpijske igre, ki bodo potekale na širokem območju severne Italije. Organizatorji so za AFP povedali tudi, da bo število prodajnih vstopnic za olimpijske hokejske tekme 11.800 – manj od običajne kapacitete 15.300 – zaradi prostora, namenjenega medijem in delegacijam na tribunah.

Gradnja dvorane je bila ena od bolečih točk priprav na olimpijske igre, saj so se dela tako zavlekla, da je bilo treba prvotni testni dogodek – načrtovan za prejšnji mesec – preseliti v pomožno dvorano v zahodnih predmestjih Milana.