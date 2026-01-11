  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Hokejskemu svetu odleglo, zvezdniki NHL bodo po letu 2014 spet igrali na OI

    Sporna hokejska dvorana je eno redkih povsem novih prizorišč, zgrajenih za olimpijske igre, ki bodo potekale na širokem območju severne Italije.
    Dvorana v Milanu je dobila zeleno luč NHL. FOTO: Claudia Greco/ Reuters
    Dvorana v Milanu je dobila zeleno luč NHL. FOTO: Claudia Greco/ Reuters
    P. Z.
    11. 1. 2026 | 21:11
    11. 1. 2026 | 21:27
    2:39
    Zvezdniki lige NHL bodo nastopili na zimskih olimpijskih igrah, je sporočil predsednik Mednarodne hokejske zveze (IIHF) ter potrdil, da so organizatorji iger Milano-Cortina in MOK prižgali zeleno luč glavni tekmovalni dvorani. Luc Tardif je novinarjem na ključnem testnem dogodku v milanski areni Santa Giulia dejal, da »ni razloga, da NHL ne bi prišel« na olimpijske igre prvič po letu 2014.

    Manj kot mesec dni do OI led prekratek, dvorana pa nedokončana

    »Vsak predsednik mednarodne zveze želi na tem tekmovanju najboljše igralce, kar pomeni, da je to vedno naš cilj,« je povedal Tardif. »Bili smo nekoliko zaskrbljeni, a zadnji mesec se počutimo bolje in po tem koncu tedna bomo lahko zadovoljni. Rad pa tudi dobro spim in zdaj bom spal dobro.«

    Uradno poimenovana ledena dvorana Milano Santagiulia Ice Hockey Arena bo na prihodnjih olimpijskih igrah, ki bodo potekale med 6. in 22. februarjem, gostila 33 tekem skupinskega in izločilnega dela. Udeležba NHL je bila še prejšnji mesec pod vprašajem, potem ko je njen namestnik komisarja Bill Daly izrazil zaskrbljenost zaradi kakovosti igralne površine.

    Dvorana Santa Giulia je opravila test. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
    Dvorana Santa Giulia je opravila test. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

    Tardif je kljub temu pohvalil kakovost ledu, tudi potem ko je manjša luknja v njem v petkovem prvem srečanju testnega turnirja povzročila krajšo prekinitev. Generalni direktor Milano-Cortina Andrea Varnier je dejal, da so bile reakcije igralcev na ledeno ploskev »zelo pozitivne«, Tardif pa je dodal, da se je dobro obnesla tudi po treh sobotnih tekmah.

    Hokejska dvorana je eno redkih povsem novih prizorišč, zgrajenih za olimpijske igre, ki bodo potekale na širokem območju severne Italije. Organizatorji so za AFP povedali tudi, da bo število prodajnih vstopnic za olimpijske hokejske tekme 11.800 – manj od običajne kapacitete 15.300 – zaradi prostora, namenjenega medijem in delegacijam na tribunah.

    Gradnja dvorane je bila ena od bolečih točk priprav na olimpijske igre, saj so se dela tako zavlekla, da je bilo treba prvotni testni dogodek – načrtovan za prejšnji mesec – preseliti v pomožno dvorano v zahodnih predmestjih Milana.

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Manj kot mesec dni do OI led prekratek, dvorana pa nedokončana

    Italijanom vse bolj teče voda v grlo, zatika se pri dokončanju dvorane, ki bo gostila hokejske tekme. Led ni po standardih lige NHL.
    11. 1. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu ugotovila preseženo vsebnost sorbinske kisline.
    9. 1. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Zaradi Dončića je izgubil živce, za poskus napada se bo hladil

    Nemški košarkar Dennis Schroder je izgubil živce po nedavni zmagi Los Angeles Lakers proti Sacramentu in poizkušal obračunati z Luko Dončićem.
    Nejc Grilc 11. 1. 2026 | 07:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    hokejolimpijske igreNHLhokej na leduzimske olimpijske igreCortina-Milano 2026Milano-Cortina 2026

