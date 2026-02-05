Risi z dvema goloma Tičarja premagali Poljake

Slovenska hokejska reprezentanca je v tekmi 1. kroga turnirja evropskega pokala v Edinburghu premagala Poljsko s 4:3 (1:1, 3:0, 0:2; strelci: 0:1 – Tičar (14.), 1:1 – Brynkus (Narog, Zygmunt, 19.), 1:2 – Kuralt (Jezovšek (23.), 1:3 – Mahkovec (Sabolič (25.), 1:4 – Tičar (36.), 2:4 – Kielbicki (49.), 3:4 – Bryk (Mroczkowski, 58.).

Slovenska hokejska reprezentanca se v februarskem reprezentančnem premoru meri na turnirju evropskega pokala narodov v škotskem Edinburghu. Do sobote bo po današnji tekmi in zmagi s Poljsko igrala še z gostitelji Britanci in Ukrajinci.

Selektor Edo Terglav je, potem ko se je na prvi akciji v sezoni novembra osredotočil predvsem na mlade, tokrat že poklical tudi nekaj več članov selekcije, ki si je lani na SP elitne skupine priigrala obstanek. Razveselila pa ga je tudi vrnitev Roka Tičarja, ki lani ni bil del ekipe, tokrat pa se je spet pridružil soigralcem.

Prav Tičar je bil prvi, ki je načel mrežo Poljakov v prvi tretjini, a Slovenci vodstva niso zadržali, Poljska je izenačila ob igralcu več na ledu.

Tičar: Lepo se je bilo vrniti Rok Tičar: »Prva tekma je za nami. Lepa zmaga, lepo se je bilo vrniti, veliko je bilo spodbujanja. Začeli smo dobro in 40 minut nadzorovali tekmo, na koncu smo malo popustili in Poljaki so se malo približali. Ampak če pogledamo 60 minut, smo odigrali korektno tekmo in smo veseli prve zmage.«

Druga tretjina je bila povsem slovenska, za novo vodstvo je hitro poskrbel še eden od standardnih in izkušenih članov ekipe Anže Kuralt, le dve minuti pozneje je bil uspešen še Marcel Mahkovec, Tičar pa je v 36. minuti povišal prednost že na 4:1.

A povsem mirnega konca dvoboja Slovenci vseeno niso imeli; Poljaki so drugi gol dosegli na polovici zadnje tretjine, potem pa so se dve minuti pred koncem približali le na gol zaostanka, a je ostalo pri slovenski zmagi.

V petek zvečer bodo Slovenci igrali z domačini Britanci, v soboto, 7. februarja, pa jih čaka še dvoboj z Ukrajinci.