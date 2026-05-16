Velika zmaga slovenskih hokejistov na prvi tekmi svetovnega prvenstva

Slovenska hokejska reprezentanca je danes začela nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V uvodni tekmi predtekmovalne skupine B v Fribourgu je po podaljšku s 3:2 (1:0, 0:2, 1:0; 1:0) premagala Češko. Jutri ob 20.20 bo Slovenija igrala z Norveško.

Današnji obračun s Češko je bil šesti medsebojni na SP elitnega razreda. Prvih pet tekem so Čehi, v dvobojih s Slovenci seveda vselej favoriti, dobili, a ne vedno gladko. Na zadnji tekmi pred tremi leti v Rigi so bili Slovenci že blizu presenečenju, a so po vodstvu z 2:0 na koncu klonili z 2:6. Danes so delo dokončali in po podaljšku šokirali favorite za prvi točki na SP.

V slovenskem strokovnem vodstvu so pred tekmo opozarjali, da bo pomembno preživeti prvi pričakovan nalet Češke. Ta se je tudi zgodil, za nameček že v drugi minuti tudi ob prednosti tekmecev z igralcem več. A so vse to Slovenci zdržali, trden pa je bil v vratih tudi naturalizirani Slovenec Lukaš Horak, ki je imel na dvoboju s Čehi tudi poseben motiv.

Slovaki so v drugi tretjini ujeli zaostanek za Slovenijo, ki je prvo tretjino dobila z izidom 1:0. FOTO: David W. Cerny/Reuters

Slovenci povedli, druga tretjina pripadla Čehom

Kar v uvodu ni uspelo Čehom, je nato Slovencem. Na polovici tretjine je Matic Török - pred tem sta poskušala še Jan Drozg in Anže Kuralt - s strelom iz obrata presenetil češkega vratarja in plošček tik pod vratnico poslal v mrežo. Nadaljevanje prvega dela je bilo podobno uvodu, z močnim češkim pritiskom, a tudi zbranimi Slovenci. Na začetku druge tretjine je imela Slovenija nov »power play«,a tokrat kljub pritisku ni bilo nevarnega strela.

So pa takoj po koncu kazni Čehi izenačili, ko je napako slovenske obrambe in izgubljen plošček izkoristil Martin Kaut. Sledilo je daljše obdobje, ko so Slovenci močno trpeli v obrambi. Na polovici tekme so tekmeci zatresli okvir vrat, Slovenija je nato preživela še eno številčno prednost Češke. Tri minute pred odmorom pa so Čehi premoč kronali še z drugim zadetkom, spet je bil pri odbitku na pravem mestu Lukaš Sedlak.

Izjemen zadetek Marcela Mahkovca. FOTO: David W. Cerny/Reuters

Ob koncu tega dela pa sta imela izjemni priložnosti Marcel Mahkovec, ki pa je slabo končal protinapad, ter Drozg iz bližine, vendar je ostalo pri 1:2. Slovenci so Čehom prepuščali pobudo, a prežali na svoje priložnosti; na začetku zadnje tretjine so imeli spet tudi nekaj sreče, ko je Češka zadela prečko.

Potem pa je v 49. minuti po dobljenem sodniškem metu udaril neovirani Anže Kuralt in še drugič na tekmi z natančnim strelom presenetil češko obrambo. Gol je dal Slovencem dodatno moč, novo lepo priložnost je imel Kuralt že nekaj minut pozneje, pet minut pred koncem pa še Sabolič. V zadnjih dveh minutah so bili Slovenci agresivnejši in si z borbeno igro priborili vsaj točko.

To pa so hitro spremenili še v drugo: že v 62. minuti je Mahkovec pobegnil v protinapad in v drugem dvoboju ena na ena ta večer ukanil Dominika Pavlata.

V nadaljevanju SP Slovence čaka še šest tekem. Prva že jutri zvečer z Norveško, ki je danes tesno z 1:2 klonila proti Slovaški.