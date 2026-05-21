Kanada se je rešila iz brezna, Norvežani pokazali pot risom (VIDEO)

V petek ob 16.15 se bodo slovenski hokejisti na SP v Fribourgu pomerili s Kanado, ki se je rešila pred porazom proti Norveški in zmagala na začetku podaljška. Za rise bi bila točka vredna zlata pred tekmama z Dansko in Italijo v boju za obstanek v elitni skupini.

Finska se je danes v Zürichu znesla nad Latvijo z zmago s 7:1, veliko bolj napeta je bila tekma v Freiburgu. Ryan O'Reilly je minuto in 40 sekund pred koncem rednega dela v igri brez vratarja izenačil na 5:5, Mark Scheifele pa je po 29 sekundah prinesel zmago najuspešnejši reprezentanci na svetu.

več sledi ...

Skupina A:

Latvija – Finska 1:7

Švica – Velika Britanija (20.20)

Skupina B:

Kanada – Norveška 6:5 – podaljšek

Danska – Slovaška (20.20)