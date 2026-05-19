Neuklonljivi risi iztrgali veliko točko Slovakom

Slovenski hokejisti so na tretji tekmi SP na krilih Roka Tičarja prišli do tretje točke, potem ko so v Švici izgubili po kazenskih strelih proti Slovaški.
Rok Tičar in Jan Goličič sta se veselila gola Slovenije. FOTO:  David W Cerny/Reuters
P. Z.
19. 5. 2026 | 23:04
19. 5. 2026 | 23:34
A+A-

Čestitke risom kljub nesrečnemu porazu v Fribourgu! Slovenski hokejisti so na tretji tekmi svetovnega prvenstva prišli do tretje točke, potem ko so v Švici izgubili šele po kazenskih strelih proti Slovaški. Bilo je 4:5. Dva gola za reprezentanco Eda Terglava, ki je bila precej boljša kot v nedeljo proti Norveški (0:4), je dosegel Rok Tičar, ki je bil tudi edini slovenski strelec v kazenskih strelih. A bilo je premalo, Slovaki so trikrat premagali Lukaša Horaka. Slovenci, ki so na uvodu šokirali Čehe z zmago v podaljšku, se bodo jutri ob 20.20 pomerili s Švedsko. Glavni cilj, obstanek v skupini A, je vse bližje ...

Slovenija – Slovaška 4:5 (1:2, 2:2, 1:0; 0:1)

Dvorana BCF Arena, gledalcev 3100, sodniki: MacFarlane (ZDA), Tscherrig (Švica, glavna), Davidonis (Latvija), Nyqvist (Švedska).
Strelci: 0:1 – Liška (Rosandič, Gajdoš, 2.), 1:1 – Ograjenšek (Tičar, Ćosić, 16.), 1:2 – Chromiak (Cederle, Gajdoš, 19.), 2:2 – Tičar (Crnović, Magovac, 22.), 2:3 – Mesar (Štrbak, Knažko, 26.), 2:4 – Faško-Rudaš (Lišk, Mešar, 31.), 3:4 – Drozg (Gregorc, Sabolič, 38.), 4:4 – Tičar (Drozg, Gregorc, 60.); kazenski streli: Tičar za Slovenijo, Okuliar, K. Pospišil, Mešar za Slovaško; kazenske minute: Slovenija 6, Slovaška 10.

Poročilo STA: V postavo Slovenije se je vrnil junak zmage proti Češki, vratar Horak, pa tudi kapetan Robert Sabolič je bil po lažji poškodbi kolena spet nared. Potem ko so proti Norveški Slovenci že začeli precej mlačno in niso našli pravega ritma do konca, je bilo danes vendarle drugače. Slovenci so bili energični in nevarni, edina težava je bila zgodaj prejeti zadetek. Horak je že v uvodni minuti dvakrat odlično posredoval, potem pa iz nadaljevanja te akcije le klonil.

FOTO: David W Cerny/Reuters

Slovenci se niso predajali, priložnosti so imeli Jan Drozg, Matic Török in Marcel Mahkovec, a izenačenja ni bilo. Sledili so novi težki trenutki, ko so bili v slovenski ekipi več kot minuto na ledu le s tremi. A so z borbenostjo zdržali tudi to. V 15. minuti pa se je podobna priložnost ponudila še Sloveniji. Po lepo izdelani akciji je ob igri 5-3 do strela z leve strani prišel Ken Ograjenšek in zadel. Toda Slovenija ni zdržala do konca, Slovaška je minuto in pol pred odmorom znova prišla do vodstva.

So pa Slovenci hitro vrnili tekmecem; po strelu Aljoše Crnovića v 22. minuti z modre črte je pred golom ploščku smer spremenil Tičar za 2:2. Sledila je nova izjemna obramba Horaka, potem pa spet pritisk Slovakov. In podobno kot v prvem delu Slovenci tega niso zdržali, po strelu od daleč je Slovaška spet vodila. Vodstvo pa je nato ob številčni prednosti že po 24 sekundah še povečala in imela prvič na tekmi +2.

Zmaga ni bila daleč

Toda borbeni Slovenci so se še enkrat vrnili. Priložnosti je bilo malo, je pa eno ob power playu z močnim strelom od daleč izkoristil Drozg in Slovence spet pripeljal povsem blizu. V zadnjem delu so bili Slovenci precej bolj enakovredni in vse boljši. Nevarneje sta merila Filip Sitar in Blaž Gregorc, deset minut pred koncem je Jan Goličič oplazil okvir gola. V tem obdobju so Slovake povsem stisnili pred njihov gol, a do zadnje minute učinka ni bilo. Ko pa je Horak zapustil gol, je pol minute pred koncem Tičar s strelom od daleč poskrbel za 4:4 in izsilil še drugi podaljšek na tem SP.

Lukaš Horak ni mogel preprečiti poraza. FOTO: David W Cerny /Reuters
V dodatnem delu so bili Slovenci celo bližje zmagi, res lepi priložnosti sta imela Mahkovec in predvsem Anže Kuralt, a nista bila uspešna. Pri kazenskih strelih pa so Slovaki le upravičili status favoritov; Horak je sicer ubranil dva strela, a ker je na slovenski strani zadel le Tičar, sta dve točki vendarle odšli na Slovaško.

Tičar: Dobro smo igrali

»Zelo sem vesel, kako smo danes igrali. Kljub zgodnjemu zaostanku smo se borili, bili drsalno zelo močni, na zadnji tekmi na žalost nismo bili pravi. Tudi zadaj smo stvari popravili, in če so noge prave, je vse lažje. In danes so bile. Dobro smo prihajali v njihovo tretjino, dajali ploščke na gol in vesel sem, da smo na koncu izenačili,« je za TV Slovenija tekmo ocenil Tičar.

Slovaki so se veselili zmage. FOTO: David W Cerny/Reuters

Skupina A (Zürich):

Latvija – Avstrija 1:3 

Madžarska – Velika Britanija 5:0

Skupina B (Fribourg):

Italija – Norveška 0:4 

Slovenija – Slovaška 4:5

  

Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
19. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Slovenska pevka, ki je umorila babico, snema pesmi in piše knjige

Maja Tripar je za zapahi napisala knjigo Zvezda črne kronike. Sorodnikom žrtve jo je uspelo umakniti iz prodaje.
Moni Černe 18. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Slovenija dobiva prvo desno koalicijo po osamosvojitvi

Znani so roki nastanka četrte vlade Janeza Janše, vsebina koalicijske pogodbe in ministrska zasedba ostajata skrivnost.
Uroš Esih 18. 5. 2026 | 20:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Ranljivi vodni viri

Fekalije z Velike planine pristanejo v pitni vodi Kamničanov

Pohodniki, turizem, motorizacija in pašništvo onesnažujejo gorske izvire.
Maja Prijatelj Videmšek 19. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
hokejSP v hokejuFreiburgrisislovenska hokejska reprezentancaSP skupine AEdo TerglavMatic TörökRok TičarRobert SaboličMarcel Mahkovec

