Zimski športi

Hokejisti Olimpije niso bili kos vodilni ekipi lige

Hokejisti ljubljanske Olimpije so v gosteh z 2:0 izgubili proti celovški ekipi KAC. Borijo se za četrto mesto v ligi ICE
Ljubljanski hokejisti iz tekme v tekmo zelo nihajo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Ljubljanski hokejisti iz tekme v tekmo zelo nihajo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
M. Ru., STA
20. 2. 2026 | 22:17
Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 48. kroga lige ICE v gosteh izgubili s celovško ekipo KAC z 0:2 (0:0, 0:0, 0:2). Ljubljanski hokejisti se v zadnjih krogih rednega dela borijo za četrto mesto, ki kot zadnje še prinaša prednost domačega terena v končnici. To so si zagotovili že pred olimpijskim premorom, danes pa so v Celovcu klonili proti vodilni zasedbi tekmovanja in si spet nekoliko poslabšali položaj v primerjavi z Bolzanom, ki ima zdaj tri točke več.

Kanadčani so prvi finalisti olimpijskega hokejskega turnirja

Današnji obračun v Celovcu je bil četrti in zadnji v rednem delu sezone; v prvih treh so dvakrat zmagali ljubljanski zeleni zmaji, enkrat pa koroški rdeči. Na prejšnji tekmi, prvi po dvotedenskem olimpijskem premoru, so Ljubljančani z nekaj težavami premagali Dunaj s 7:5, čeprav so že vodili s 5:0. Tudi danes v postavi ni bilo prvega vratarja Lukaša Horaka, ki se je poškodoval še pred olimpijskim premorom, zamenjal ga je Luka Kolin.

V prvi tretjini je bilo malo pravih priložnosti in malo strelov na gol, v nadaljevanju pa je bilo podobno. Oba vratarja sta imela razmeroma malo dela (razmerje strelov je bilo na koncu 21-21), do konca druge tretjine sta ga opravila brez napak. Gostje bi lahko prišli do prednosti ob igri z igralcem več, v drugi tretjini so imeli tri takšne priložnosti, a jih niso izkoristili.

V zadnjem delu je bilo dogajanje precej bolj pestro. Tudi zaradi grobosti in več izključitev, ki pa so jih domači znali izkoristiti. V 54. minuti, ko so imeli na ledu dva igralca več, so vendarle dosegli prvi gol na tekmi. Ljubljančani so morali tvegati, Kolin je ob koncu zapustil vrata, kar pa so Celovčani izkoristili za potrditev zmage v zadnji minuti.

Po današnji tekmi imajo zmaji le še tri do konca rednega dela, v katerem bo vsaka ekipa odigrala 48 tekem. V nedeljo bodo gostovali v Linzu, v sredo, 25. februarja bo Olimpija zadnjo domačo tekmo rednega dela igrala proti Bolzanu, dva dni pozneje pa bo gostovala pri Pustertalu.

