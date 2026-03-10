Hokejisti Olimpije odprli končnico z dragoceno zmago

Hokejisti Olimpije Ljubljane so z zmago začeli nastope v končnici regionalne lige ICE. V prvi četrtfinalni tekmi so v gosteh po podaljšku premagali Bolzano s 3:2 (0:0, 1:2, 1:0; 1:0). Ljubljančani tako vodijo z 1:0 v zmagah, ekipi igrata na štiri zmage, prva domača tekma bo v četrtek v Tivoliju.

Na današnji prvi tekmi so za zeleno-bele zadeli Reid McNeill (38.), Evan Polei (60.) in Alex Petan (61.).

Ljubljančani v izbiranju tekmecev v končnici, prve tri ekipe rednega dela so si lahko izbrale nasprotnika, niso bili na seznamu želja nobene ekipe. Tako jo je v paru dobil Bolzano, ki kot četrti ni imel možnosti izbire. Gradec igra z beljaškim VSV. Celovec je izbral Fehervar, Salzburg se je odločil za Pustertal.

Druge tekme uvodnega kroga končnice bodo v četrtek, 12. marca, tretje v soboto, 14. marca, in četrte v torek, 17. marca. Če polfinalisti še ne bodo znani, pa so termini še 19., 21. in 25. marec.