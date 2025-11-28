Hokejisti Olimpije tudi z nekaj smole klonili v Tivoliju

Do danes vodilna ekipa lige se je po zmagi na derbiju proti drugouvrščenemu na lestvici Pustertalu (6:3) danes v domači dvorani pomerila še z doslej tretjim moštvom lige iz Gradca; 99ers so po zmagi nad zmaji skočili na vrh lestvice.

Ljubljančani so še naprej močno oslabljeni, manjkajo namreč Zach Boycuk, Evan Polei, Nate Halbert, Rok Kapel in Tian Hebar, v sredo pa se je ob zmagi nad Pustertalom poškodoval tudi branilec Andrew MacWilliam. K sreči za zmaje se je po bolezni v ekipo hitro vrnil prvi strelec lige Nicolai Meyer. Še drugič zaporedoma je v vratih stal Lukaš Horak, ki je prej tri tedne izpustil iz osebnih razlogov.

Prva tretjina je bila zelo tesna, bolje so jo začeli gosti, domači pa so bolje nadaljevali. Obe ekipi sta imeli enkrat igralca več na ledu, nobena prednosti ni izkoristila. Igra je bila v uvodnem delu zelo zaprta, ni bilo veliko priložnosti. Graška ekipa je za malo prednjačila v strelih (11:10).

Tudi v drugem delu sta mreži mirovali, vendar so domači igrali bolje, nadzorovali tekmeca, za piko na i je manjkal samo zadetek. Proti koncu druge tretjine so gosti pritisnili, vendar se je Horak večkrat izkazal in zbral že 24 obramb. V zadnji del so odločneje vstopili gostitelji, Meyer je kmalu zadel vratnico. Nato sta bila v glavni vlogi spet vratarja; Horak je tekmo končal s 30, Maxime Lagace pa s 27 obrambami.

Tik pred koncem redna dela pa je bil izključen napadalec Olimpije Nik Simšič. Tri sekunde za tem so gosti dobili sodniški met, do ploščka je prišel Nicholas Bailen, z razdalje udaril iz prve in dve minuti pred koncem tekme premagal Horaka. Zmaji so poskušali izenačiti brez vratarja s šestimi igralci v polju, a neuspešno.

Olimpija, ki jo je današnji tekmec po nepopolnem 24. krogu prehitel na lestvici, bo v nedeljo v 25. krogu gostila še novinca v ligi ICE, madžarski Ferencvaros.