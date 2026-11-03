Hokejisti s severa Evrope ne bodo igrali proti Rusom, kaj pa Slovenci?

Hokejske reprezentance s severa Evrope, torej izbrane vrste Danske, Finske, Norveške in Švedske, so se zaradi vojne v Ukrajini odločile za bojkot tekem proti Rusiji na svetovnem prvenstvu elitne divizije prihodnje leto v Nemčiji. Že v ponedeljek je bojkot najavila Finska hokejska zveza, danes pa so temu sledili še Danci, Norvežani in Švedi.

Države s severa Evrope že od februarja 2022, torej od začetka vojne v Ukrajini, odločno nasprotujejo vključenosti ruskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih. Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je takoj po začetku vojne ruskim reprezentancam prepovedala nastope na tekmovanjih pod svojim okriljem, pred nekaj dnevi pa je Mednarodno športno razsodišče v Lozani po ruski pritožbi odločilo, da mora IIHF poskrbeti za njihovo vrnitev.

Kontrec: Čakamo na odločitev IIHF in vlade Na reprezentančni novinarski konferenci na Bledu smo Dejana Kontreca, direktorja slovenske izbrane vrste, povprašali o pogledu na zadnjo odločitev športnega sodišča glede vrnitve ruskih športnikov na mednarodno sceno in tako tudi na svetovno prvenstvo v hokeju. »Še pol leta je do SP, marsikaj se do takrat lahko spremeni. Najprej je treba videti, kako bodo ravnali pri Mednarodni hokejski zvezi (IIHF), seveda se bomo ravnali tudi po navodilih naše vlade. Res so napovedi, kako bo, prav negotove," nam je odgovoril.

Naslednje svetovno prvenstvo elitne skupine A bo na sporedu maja prihodnje leto v Nemčiji, tam bo igrala tudi Slovenija. Lovoriko bodo branili Finci. Spored tekmovanja in obe skupini sta znani že dalj časa, kar po mnenju IIHF predstavlja veliko logistično težavo pri vrnitvi Rusije. Ruski hokejisti in hokejistke se bodo lahko vrnili na skupno pet mednarodnih tekmovanj v obdobju 2026–2027.

Finci so v finalu majskega svetovnega prvenstva po hudem boju strli odpor Švicarjev. FOTO: David W Cerny/Reuters

Odigrali bodo vse tekme proti ostalim nasprotnikom

»Norveška hokejska zveza se je glede na trenutni položaj in razpoložljive informacije odločila, da njena reprezentanca ne bo igrala proti Rusiji na SP 2027,« je v izjavi za javnost zapisala tamkajšnja krovna organizacija. »Naše stališče, da bi bilo treba Rusiji, dokler bo trajala vojna v Ukrajini, prepovedati nastopanje na vseh mednarodnih prvenstvih, ostaja nespremenjeno,« so še zapisali in dodali, da bodo po sporedu odigrali vse ostale tekme na SP.

Tudi iz danskih in švedskih vrst so pritrdili bojkotu. »Da bi ohranili integriteto hokeja na ledu kot športa, si v trenutnih razmerah ne moremo predstavljati, da bi igrali proti Rusiji,« je povedal Henrik Bach Nielsen, predsednik Danske hokejske zveze. »Švedska pozicija je kristalno jasna. Še naprej je nesprejemljivo, da bi Rusija sodelovala v mednarodnem hokeju, dokler traja vojna v Ukrajini. Švedske reprezentance ne bodo igrale tekem proti Rusom,« je švedska zveza zapisala v sporočilu za javnost.

Že v ponedeljek je prva bojkot napovedala Finska hokejska zveza. Kot so sporočili, bodo uporabili vsa možna sredstva, da bi Rusiji preprečili vrnitev na svetovna prvenstva. »Trenutno si prizadevamo zbrati čim več držav v skupni nameri in IIHF sporočiti, da v trenutnih razmerah nihče od nas ne bo igral proti Rusiji,« je dejal predsednik zveze Heikki Hietanen. Tudi mesto Turku je v ponedeljek sporočilo, da bo odstopilo od gostiteljstva svetovnega prvenstva v hokeju za mladince v sezoni 2027/28, če bo Rusija lahko sodelovala na turnirju.