Hokejski večer v Tivoli ni bil eden tistih običajnih v boju za točke razširjene avstrijske lige (ICEHL). Dobrih 2000 navzočihj ni skrivalo čustev, prav tako pa tudi ne osrednji junak večera – ljubljenec tivolskih tribun in slovenski reprezentančni vratar Lukaš Horak.

Vrača se namreč v svojo češko domovino, kjer bo nadaljeval športno pot. Kajpak pri nas ostaja upanje, da bo še naprej na velikih tekmovanjih med risi, njegove predstave v slovenskem dresu na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, lani na Švedskem ter letos v Švici, ostajajo nepozabne. Obakrat je prispeval izjemen delež k obstanku slovenske reprezentance med svetovno elito.

V Tivoliju pa je s pristopom in obrambami omrežil redne obiskovalce, ti so mu tudi na tej tekmi navdušeno vzklikali, iz zvočnikov je odmevala glasba, občinstvo pa je vzklikalo: Horak on Fire!

Kot ponavadi proti hokejistom iz Brunica je zmaje čakal trd boj, v spominu ostajajo nazadnje polfinalne predstave v končnici prejšnje sezone, v kateri se je bolje odrezalo južnotirolsko moštvo.

Ljubljančani so tokrat zabili vodilni gol, natančen je bil v 11. minuti Zach Boychuk, izenačil je v 2. tretjini (24.) Ivan Deluca, pozneje pa do konca rednega dela golov ni bilo več. Oba vratarja, tako osrednji junak večer Horak kot tudi čuvaj mreže Edward Pasquale sta bila zanesljiva, po 60 minutah ni bilo golov – 1:1.