    Zimski športi

    Horngacher vpoklical mladega novinca, zvezdnika prihajata v Slovenijo

    Po Karlu Geigerju se je v krizi znašel tudi drugi nosilec nemške reprezentance v smučarskih skokih Andreas Wellinger.
    Andreas Wellinger se je znašel v precejšnji krizi. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Andreas Wellinger se je znašel v precejšnji krizi. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Miha Šimnovec
    17. 12. 2025 | 21:09
    2:20
    Nemška reprezentanca v smučarskih skokih bo ta konec tedna v Engelbergu spet nastopila z nekoliko spremenjeno zasedbo. Na prizorišču v Švici bo svoj ognjeni krst v svetovnem pokalu prestal 21-letni Ben Bayer, ki bo v ekipi zamenjal izkušenega Andreasa Wellingerja.

    Nika Prevc prikimala Niki Vodan: Težko mi je bilo zatisniti oči ob pravem času

    Nemški zvezdnik bo tako kot Karl Geiger, ki ga ni bilo že minuli konec tedna v Klingenthalu, izpustil nastop na generalki pred novoletno turnejo. Oba si bosta skušala v tem času na treningu povrniti želeno formo. Selektor nemške reprezentance Stefan Horngacher je ob tem poudaril, da ni zaskrbljen zaradi forme nosilcev nemškega moštva.

    Horngacher: Ni razloga za zaskrbljenost

    »Glede Geigerja in Wellingerja ni nobenega razloga za zaskrbljenost,« je dejal avstrijski trener in ob tem dodal, da je Bayer zelo nadarjen skakalec, ki bo v Švici predvsem nabiral prve izkušnje v svetovnem pokalu. Ob mladem članu kluba iz Pfullingena bodo Nemčijo v Engelbergu zastopali še Felix Hoffmann, Pius Paschke, Philipp Raimund in Luca Roth, ki bo – tako kot že na tekmovanju v Klingenthalu – nastopil kot zamenjava za Geigerja. Selektor od Hoffmanna in Raimunda pričakuje boj za najvišja mesta. »Z njima se lahko potegujemo za uvrstitve pri vrhu,« je optimističen Horngacher.

    Slovenske barve bodo v moški konkurenci ob nosilcu rumene majice Domnu Prevcu ta konec tedna v Engelbergu branili še Lovro Kos, Anže Lanišek, Rok Oblak in Timi Zajc.

    Wellinger in Geiger bosta tekmovalni premor izkoristila za intenziven trening. Pod vodstvom trenerja Maxa Mechlerja bosta vadila na skakalnicah v Oberstdorfu in Planici, kjer se bosta pripravljala za nadaljevanje sezone svetovnega pokala in predvsem za novoletno turnejo, ki se bo 28. decembra začela v Oberstdorfu.

