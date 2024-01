V tem delu zelo uživa. Ker se ne spušča po zaletišču, tudi ne čuti pritiska

V nadaljevanju preberite:

Kako je Robert Hrgota, glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih, ocenil nastope svojih izbrancev na 72. novoletni turneji, kako je sam doživljal tekmovanje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji, zakaj po njegovem ostaja naprava v Oberstdorfu neosvojljiva trdnjava za naše skakalce, kako je zadovoljen z opremo, katere so po mnenju Hrgote prednosti japonskega zvezdnika Rjojuja Kobajašija, ki je še tretjič osvojil »zlatega orla«, kaj si obeta od prihajajoče poljske turneje in nadaljevanja sezone v svetovnem pokalu, kako gleda na fante iz naše reprezentance B, kakšno je stanje z Žigo Jelarjem, kaj se dogaja z mladincem Rokom Masletom, ki je ob koncu prejšnje sezone redno osvajal točke v svetovnem pokalu, zakaj po njegovem najstniki v zadnjih letih tako težko prodrejo v svetovni vrh ...