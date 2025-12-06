Hrgota: Domen Prevc? Morda je to tudi skrival pred nami

Glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota je dal pred odhodom v Vislo jasno vedeti, da s svojimi varovanci ne namerava počivati na uspehih, ki so jih nosilec rumene majice Anže Lanišek & Co. dosegli na uvodnih treh postajah svetovnega pokala 2025/26. Kot je med drugim poudaril v zanimivem pogovoru, si želijo ostati na trdnih tleh in nadaljevati v takšnem slogu.

Čestitke za uspešen štart v sezono svetovnega pokala, ki zares veliko obeta. Kako ste vi doživeli uvodne tekme na severu Evrope?

»Če potegnem črto, nam je uspel res dober začetek, zaradi katerega smo lahko mirni. Dobili smo potrditev, da fantje znajo skakati in da so zraven. Toda ne smemo si privoščiti, da bi počivali na teh uspehih, kajti pred nami so že nove preizkušnje.«