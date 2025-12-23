Hrgota izbral, velika premiera Žaka Mogela

Neomejen dostop | že od 14,99€
Glavna trenerja moške in ženske skakalne reprezentance sta objavila imena, ki bodo zastopala slovenske barve na 74. novoletni turneji za skakalce in tretji turneji dveh večerov za skakalke. Prva aduta bosta najboljši skakalec te zime Domen Prevc ter Nika Prevc, dvakratna zaporedna skupna zmagovalka turneje.
Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota bo na uvod v Oberstdorf poleg Domna Prevca, Anžeta Laniška, Timija Zajca in Roka Oblaka, ki so uspešno nastopali v prvi tretjini sezone, odpeljal še Žaka Mogela, ta bo zamenjal Lovra Kosa, je za potrdil zvezni kapetan.
Mogel bo tako dobil prvo priložnost v svetovnem pokalu v olimpijski sezoni.
Medtem pa bo selektor skakalk Jurij Tepeš na turnejo dveh večerov odpeljal le štiri skakalke. Na prvem vrhuncu sezone bodo poleg Nike Prevc skakale še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.
»Po koncu turneje bomo nato v Beljaku spet izkoristili polno kvoto šestih skakalk, na Ljubnem pa jih bo nastopilo kar 12,« je sporočil Tepeš.
