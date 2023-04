Hrgota: Lahko smo zadovoljni; Lanišek se je opravičil fantom

Po dveh drugih mestih, Anžeta Laniška na posamični tekmi in Slovencev na ekipni tekmi (Lanišek, Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc) na smučarskih poletih v Planici, je bil glavni trener Robert Hrgota zadovoljen. Tragični junak Lanišek le malo manj.

»Res lepa borba z Avstrijo vse do zadnjega skoka. Bili smo v igri za zmago, a je kljub temu drugo mesto vrhunski dosežek. Stefan Kraft je naredil res super skok. Tudi Anže je super odskočil, mislili smo, da gre daleč, a je očitno nekaj zmanjkalo v drugem delu leta. Moramo pogledati kaj. Sam skok je bil skoraj boljši kot v prvi seriji. Dve drugi mesti, res lahko danes zadovoljni zapustimo Planico,« je po tekmi dejal glavni trener Hrgota.

Robert Hrgota je imel malce mešane občutke, a je bil zadovoljen. FOTO: Matej Družnik

»Na žalost nisem izvlekel, kar bi lahko po odskoku z mize. Ko sem bil tam, sem mislil, da bo šlo daleč. Miza se mi je zdela kar dobra, tudi v počepu sem se počutil močno. Malo me je zmanjkalo in na žalost sem bil jaz tisti, ki je tu pustil zmago. Še vedno gre za odličen rezultat, dobro smo skakali ne glede na vse. Seveda je malo grenkega priokusa in lahko se le opravičim fantom,« pa je dejal Lanišek.